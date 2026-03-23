¡Activan Alerta Amber en Edomex! Desaparecen dos hermanitos en calles de La Paz; los buscan con urgencia

¡Los buscan con urgencia! La Alerta Amber se activó en el municipio de La Paz, Estado de México (Edomex) por la desaparición de los hermanitos Lazcano Fernández, de 2 y 3 años de edad; familiares temen por su seguridad.

Tan solo este fin de semana, se registró la desaparición de 8 menores de edad en distintos municipios del Estado de México, una situación que preocupa a las y los ciudadanos.

¿Cómo fue la desaparición de los dos hermanitos en Edomex?

Mateo Antonio Lazcano Fernández, de 3 años de edad, y su hermana Frida Sofia Lazcano Fernández, de 2 años de edad, fueron vistos por última vez el pasado jueves 19 de marzo 2026, en la colonia Ricardo Flores Magón, en el municipio de La Paz, Edomex.

Según la ficha de búsqueda, los dos hermanos salieron de la casa en compañía de su madre; desde ese entonces se desconoce el paradero de la mujeres y los dos niños.

En caso de tener información que ayude a encontrar a los dos menores de edad, puedes comunicarte directamente con la Fiscalía de Edomex.

Características para encontrar a los hermanos Lazcano Fernández

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México compartió las características clave para encontrar a Mateo y Frida, los dos hermanos desaparecidos en el municipio de La Paz.

Mateo Antonio Lazcano Fernández:



Mide 0.70 metros y pesa 19 kilogramos.

Tez blanca, cara redonda y complexión robusta.

Ojos medianos y de color café, boca chica, labios delgados y nariz achatada.

Cabello de color castaño y lacio, cejas pobladas.

El día de su desaparición, Mateo vestía una bermuda de mezclilla de color azul, playera negra, tenis negros y una sudadera de color negro.

Frida Sofía Lazcano Fernández:



Mide 0.60 metros y pesa 18 kilogramos.

Tez blanca, cara redonda y complexión robusta.

Ojos medianos y de color café, boca chica, labios delgados y nariz achatada.

Cabello de color castaño y lacio, cejas pobladas.

La última vez que fue vista, Frida vestía con una mallas de color blanco, una falda de mezclilla, sudadera color rosa y unos tenis de color negro.

📍Tu apoyo es importante, ayúdanos a difundir, cualquier información para localizar a las siguientes personas comunícate al 📞 800 890 2940 Alerta Amber EDOMEX y ☎️ 800 7028 770 #FiscalíaEdoméx. pic.twitter.com/ZZDLIa7w9c — Fiscalía Edoméx (@FiscaliaEdomex) March 21, 2026

¿Cómo activar la Alerta Amber en el Estado de México?

La Alerta Amber se activa en casos graves como, secuestro infantil. Su objetivo principal es impulsar a la comunidad a que colabore con la búsqueda de un niño o adolescente perdido, pero ¿cómo puedo activarla?

Para activar esta alerta, se puede llamar al 01 800 00 854 00, el cual está disponible las 24 horas, los 365 días del año.