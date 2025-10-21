Desaparecen dos menores en el Edomex: Activan Alerta Amber urgente HOY

Una intensa movilización policial y ciudadana se desplegó en el Estado de México tras la activación urgente de la Alerta Amber por la desaparición de dos menores en Zumpango.

Las familias de Elizabeth Jiménez González, de 17 años, y Melanye Peralta Sánchez, de 15, viven horas de profunda angustia e incertidumbre, mientras el tiempo avanza sin que exista una sola pista sobre su paradero.

Alerta Amber en el Edomex provoca búsqueda urgente tras desaparición de dos menores

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) emitió un llamado urgente a la ciudadanía para colaborar en la búsqueda de las dos jóvenes desaparecidas entre el 19 y 21 de octubre de 2025. De acuerdo con las autoridades, cada minuto es crucial y la integridad de ambas podría estar en riesgo.

Es urgente, Elizabeth Dolores Jiménez González, por lo que emitieron una Alerta de Amber con su ficha de búsqueda en el Edomex: Su cabello es ondulado y de color castaño oscuro, mientras que sus ojos son medianos y de un tono café obscuro. Mide aproximadamente 1.50 metros y tiene un peso de 50 kilogramos.

Al momento de su desaparición, en Zumpango Edomex, vestía top color gris, pants y tenis color negro.

Buscan con urgencia a Melanye Peralta Sánchez, por lo que emitieron una Alerta de Amber con su ficha de búsqueda en el Edomex: Su cabello es lacio y de color negro, mientras que sus ojos son grandes y de un tono café obscuro. Mide aproximadamente 1.58 metros y tiene un peso de 50 kilogramos.

Al momento de su desaparición, en Zumpango Edomex, vestía chamarra color azul marino, blusa blanca y pants gris.

Alerta Amber México: ¿Qué es y cómo funciona?

La desaparición repentina de un niño o menores de edad activan el protocolo de emergencia nacional más importante en México: la Alerta Amber. Este sistema, diseñado para localizar y proteger a menores de edad en riesgo inminente (presunción de secuestro o delito grave), demanda acción inmediata.

Es vital entenderlo: la Alerta Amber se activa al instante y no requiere esperar las 72 horas, un mito que cuesta vidas y que paraliza la búsqueda.

Más que un simple aviso, la Alerta Amber México es un mecanismo coordinado y urgente. Su propósito es generar una movilización social masiva que detenga el tiempo, permitiendo que cada minuto se convierta en una pista.

Por su eficacia, esta herramienta de emergencia utiliza una red de difusión imparable para que la información de la víctima llegue a cada rincón del país:



Canales de Alto Impacto: Redes sociales (Twitter/X, Facebook, Instagram), Internet y dispositivos móviles.



Medios Tradicionales Obligatorios: Televisión, radio, y carteles de gran visibilidad en la vía pública.

La rapidez en la difusión es la clave, ya que la Alerta Amber es un sistema de colaboración internacional utilizado en 27 países, incluyendo a México y Estados Unidos, lo que demuestra su eficacia y alcance global.

Cómo Activar la Alerta Amber en México: La Guía de Emergencia para no perder un segundo

Cuando un niño o menores de edad desaparecen o se sospecha que han sido víctima de un delito, saber qué hacer y a dónde acudir es el factor decisivo. La activación inmediata de la Alerta Amber México es su primera línea de defensa.

A continuación, se detalla el Protocolo de Activación que permite a las autoridades federales y estatales iniciar la búsqueda de vida sin demora:



Contacta la Línea de Emergencia Nacional (Acción Obligatoria)

La primera y más rápida acción es llamar de inmediato al número nacional 01 800 00 854 00. Esta línea opera las 24 horas del día, los 365 días del año. Es el canal oficial para que tu reporte tenga cobertura nacional inmediata.

Dato Clave para Alargar la Acción: Al comunicarte, no pierdas tiempo y proporciona de forma clara y concisa los datos esenciales de la víctima: nombre completo, edad exacta, descripción física detallada, qué ropa vestía por última vez, y el lugar preciso de su desaparición.



Acude Inmediatamente al Ministerio Público (Acción de Verificación Oficial)

Después de notificar por teléfono, debes acudir sin demora a la agencia del Ministerio Público (MP) más cercano a tu localidad.

Dato Clave para Alargar la Acción: Este paso es fundamental para la validación oficial. Es obligatorio presentar una identificación oficial y, crucialmente, llevar una fotografía reciente de alta resolución del menor.

La presencia física de familiares o tutores agiliza la difusión oficial de la alerta y garantiza que el caso se registre con el carácter urgente que exige la ley.

Recuerda la Regla de Oro: La Alerta Amber se activa en cuanto se confirma la desaparición de un menor y NO REQUIERE ESPERAR 72 HORAS. Tu pronta denuncia es un acto decisivo para localizar al niño o adolescente sano y salvo.