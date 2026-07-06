Ni la puerta tocaron: entraron por un boquete y se robaron 3.5 millones de pesos en oro en joyería de Guadalajara

Un millonario robo quedó al descubierno en una joyería de Guadalajara, donde presuntos delincuentes habrían ingresado a través de un boquete abierto en una pared para robarse tres kilogramos de oro, con un valor estimado de 3.5 millones de pesos. Ahora los dos presuntos responsables son vinculados a proceso.

Los vinculan por robo millonario de oro en Guadalajara

Dos hombres fueron vinculados a proceso por su presunta participación en el robo de tres kilogramos de oro, con un valor estimano de 3.5 millones de pesos, cometido en una joyería ubicada en la colonia San Juan de Dios, en el municipio de Guadalajara.

De acuerdo con la carpeta de investigación de la Fiscalía de Jalisco, el atraco ocurrió el pasado 7 de junio, cuando la víctima se encontraba descansando en el inmueble donde también opera su negocio.

Durante la noche escuchó ruidos provenientes del taller y, al acudir a verificar lo que ocurría, encontró a tres hombres que subían por las escaleras.