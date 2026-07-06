Estuvo nueve días desaprecido: Encuentran restos de Jorge Eduardo Samaniego en Culiacán, Sinaloa

Jorge Eduardo Samaniego, hombre perteneciente a la comunidad de Tres Ríos en Sinaloa, desapareció hace nueve días y tras la intensa búsqueda lograron dar con su paradero aunque, lamentablemente, el hallazgo no fue lo que se esperaba.

Fue hace una semana que su desaparición se reportó y se generaron fichas de búsqueda para dar con sub paradero.

Así fue el secuestro de Jorge Eduardo

Jorge Eduardo, quien tenía 34 años de edad, desapareció el pasado 26 de junio de 2026 en la comunidad de Bachigualatito, perteneciente al municipio de Culiacán.

Según lo que se sabe, las denuncias de desaparición fueron hechas ppr su círculo cercano, el joven fue privado de la libertad por personas desconocidas, momento en el que se perdió comunicación con él y se levantó el reporte.

Encuentran cuerpo de hombre desaparecido en Sinaloa

La búsqueda concluyó muy trágicamente el día sábado 4 de julio.

Los que pasaron por el lugar donde se encontraba el cuerpo reportaron la muerte quien, aunue estaba ahí, ya no presentaba signos vitales.

Su cuerpo fue hallado en un camino de terracería que va hacia La primavera.

Horas más tarde, los familiares acudieron ante las instancias correspondientes para identificar formalmente los restos del joven.

Dan asus condolencias a familia de Jorge

Fue en sus canales oficiales que el colectivo “Buscándote Luis Alan SM” dieron a conocer la lamentable noticia y mandaron un mensaje de consuelo a la familia afectada.

Las activistas dedicaron unas palabras para abrazar a quienes nunca perdieron la esperanza de encontrarlo en estos nueve días, lamentando que la historia tuviera este desenlace.

Culiacán y la crisis de desapariciones

Este homicidio ocurre en medio de una situación omplicadoa en materia de seguridad para el estado de Sinaloa, donde las denuncias por desapariciones y privaciones de la libertad son bastante constantes y que afectan a los distintos sectores de la población, pues no hay forma de salir seguros a la calle.

Jorge Eduardo vivía cerca de Tres Ríos, una zona que también ha sido escenario de diversos operativos policiacos recientes.

En estos casos, los que suelen dar con resultados son los mismos ciudadanos que se vuelven buscadores.