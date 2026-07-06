Licencia en Edomex sin largas filas; conoce qué municipios visitarán las unidades móviles esta semana
¿Necesitas tramitar o renovar tu licencia en Edomex? Consulta qué municipios recibirán las unidades móviles esta semana y evita filas o traslados innecesarios.
Si necesitas sacar o renovar tu licencia de conducir en el Estado de México, esta semana podrías hacerlo sin recorrer largas distancias ni pasar horas formado en un módulo fijo; las unidades móviles volverán a instalarse en distintos municipios del Edomex para acercar el trámite a miles de automovilistas y motociclistas.
Antes de salir de casa, conviene revisar si tu municipio aparece en la ruta de esta semana, ya que las sedes cambian constantemente; además de conocer dónde estarán las unidades móviles, también es importante verificar los requisitos, el costo del trámite y el horario de atención para evitar viajes innecesarios y completar el proceso en una sola visita.
¿Dónde estarán las unidades móviles para tramitar la licencia en Edomex?
Si planeas tramitar o renovar tu licencia de conducir, las unidades móviles recorrerán distintos municipios del Estado de México del 6 al 11 de julio de 2026; el horario de recepción de documentos será de 9:00 a 17:30 horas, mientras que la atención concluirá a las 18:00 horas.
Lunes 6 de julio
- Tlalnepantla – Mercado Municipal San Agustín, colonia Lázaro Cárdenas 1ª Sección.
- Cuautitlán Izcalli – Estacionamiento de Outlets Punta Norte.
- Nezahualcóyotl – Avenida General Lázaro Cárdenas, colonia Rey Neza.
- Chimalhuacán – Estacionamiento de Plaza Chimalhuacán.
- Chalco – Carretera Chalco–San Gregorio, San Gregorio Cuautzingo.
Martes 7 de julio
- Tenango del Valle – San Pedro Tlanixco.
- Texcoco – Avenida Chapingo, colonia El Cooperativo.
- Metepec – Edificio Ciudadanos Gobernando Metepec.
- Valle de Chalco – Frente al Palacio Municipal.
- Soyaniquilpan – Frente al Palacio Municipal.
- Cuautitlán Izcalli, Nezahualcóyotl y Chimalhuacán repiten sede.
Miércoles 8 de julio
- Villa Guerrero – Plaza Morelos, Centro.
- Almoloya del Río – Plaza Chignahuapan, Centro.
- Metepec, Valle de Chalco y Soyaniquilpan mantienen su módulo.
- Cuautitlán Izcalli, Nezahualcóyotl, Chalco y Chimalhuacán continúan con atención.
Jueves 9 de julio
- Huehuetoca – Frente al Palacio Municipal.
- Cuautitlán – Frente al Palacio Municipal.
- Metepec – Edificio Ciudadanos Gobernando Metepec.
- Chapa de Mota – Frente al Palacio Municipal.
- Valle de Chalco – Frente al Palacio Municipal.
También brindarán servicio Cuautitlán Izcalli, Nezahualcóyotl y Chalco (Mismas ubicaciones)
Viernes 10 de julio
- Naucalpan – Colonia Plan de Ayala Segunda Sección.
- Jiquipilco – Frente al Palacio Municipal.
- Metepec, Chapa de Mota y Valle de Chalco continúan con atención.
- Cuautitlán Izcalli, Nezahualcóyotl y Chimalhuacán también tendrán unidades móviles.
Sábado 11 de julio
- Valle de Chalco – Frente al Palacio Municipal.
- Metepec – Edificio Ciudadanos Gobernando Metepec.
- Chapa de Mota – Frente al Palacio Municipal.
Horario de atención
Las unidades móviles recibirán documentos de 9:00 a 17:30 horas y brindarán servicio hasta las 18:00 horas, por lo que se recomienda acudir con anticipación y llevar toda la documentación requerida para agilizar el trámite.
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No llegues sin revisar este dato; el costo cambia según el tipo de licencia
Hay un detalle que puede hacer la diferencia entre terminar tu trámite en unos minutos o tener que regresar otro día: llevar el pago correcto. El monto no es el mismo para todos, ya que depende del tipo de licencia que solicites, si vas a renovarla o únicamente necesitas un duplicado.
Para este 2026, las tarifas vigentes en el Estado de México son las siguientes:
- Automovilista (Tipo A): 777 pesos.
- Motociclista (Tipo C): 777 pesos.
- Chofer particular (Tipo E): 1,017 pesos.
- Permiso provisional para menores de edad (Tipo D): 777 pesos.
- Duplicado de licencia: 525 pesos.
Antes de acudir a las unidades móviles, verifica cuál es el documento que realmente necesitas y conserva el comprobante de pago junto con el resto de tus requisitos; un detalle tan simple puede ayudarte a completar el trámite el mismo día y evitar una segunda visita.