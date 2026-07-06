Madrugada de accidentes en la Zona Metropolitana de Guadalajara: Camioneta en llamas y semáforo derribado movilizan a emergencias

Durante la madrugada de este lunes 6 de julio, la actividad en la Zona Metropolitana de Guadalajara involucró accidentes y choques que activaron a los cuerpos de emergencia.

A pesar de lo aparatoso de los percances, los paramédicos reportaron un saldo blanco.

🔴#IMPORTANTE Se incendia una camioneta sobre Periférico en la Col. Santa Margarita en Zapopan; no hay personas lesionadas.



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Camioneta se incendia en Periférico

El primer accidente fue en el municipio de Zapopan, donde una camioneta empezó a incendiarse cuando se encontraba sobre la lateral del Anillo Periférico, a la altura de la colonia Santa Margarita.

Dicha situación activó las alertas y se contactó a las autoridades correspondientes para apagar el fuego y evitar cualquier tragedia.

Bomberos de Zapopan sofocan el fuego

Bomberos municipales llegaron al punto del reporte para desplegar las líneas de agua y acabar con las llamas que amenazaban con extenderse.

Mientras las autoridades realizaban las labores para apagar el incendio, la circulación de la lateral se encontraba totalmente cerrada a los automovilistas para evitar riesgos mayores con el combustible.

Auto tira semáforo en la colonia Americana

En las misma calles de Guadalajara, se reportó el choque de un vehículo contra de la base de un semáforo.

La fuerza del impacto fue justo en el cruce de la avenida Enrique Díaz de León y la calle Montenegro, dentro de la colona Americana.

Debido a la velocidad, el poste metálico de la señalización vial fue derribado por completo sobre la banqueta.

Hubo heridos en los choques

Los reportes oficiales confirmaron que el coche de color oscuro venía manejado por una mujer joven.

Elementos de la Policía de Guadalajara llegaron como primeras autoridades para asegurar la zona y resguardar el coche que se impactó con el semáforo.

Afortunadamente, tras ser revisada por los paramédicos de la Cruz Verde, se determinó que la conductora no recibió heridas graves, presentando solo golpes leves.

🔴#IMPORTANTE se registró el choque de un vehículo en contra de un semáforo sobre Enrique Díaz de León y Montenegro, en la colonia Americana, en Guadalajara.



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Saldo blanco en Guadalajara

A pesar de los diversos accidentes ocurridos durante la madrugada, se confirmó que en ambos hechos no hubo personas con quemaduras ni lesionadas luego del impacto.

El saldo final fue de ninguna persona lesionada gravemente.

Recuerda siempre manejar con precaución y no exceder los límites de velocidad permitidos.