¡Las buscan con urgencia! Desaparecen tres adolescentes de 15 años en calles de Edomex; activan Alerta Amber

¡Temen por su seguridad! Se activa la Alerta Amber en los municipios de Toluca y Nezahualcóyotl, en el Estado de México (Edomex) por la desaparición de tres adolescentes de 15 años de edad; familiares los buscan con urgencia.

En caso de tener información que ayude a encontrar a los dos menores de edad, puedes comunicarte directamente con la Fiscalía de Edomex.

¿Quiénes son las tres adolescentes desaparecidas en Edomex?

Melani Maritza Amador Nieto, del municipio de Nezahualcóyotl, América Noemi Morales Vilchis y Melani Licona Torales, de Toluca, son las tres adolescentes de 15 años que reportaron como desaparecidas en el mes de marzo 2026.

La Fiscalía del Edomex compartió las características clave para poder encontrar a las tres menores de edad.

Melani Martiza Amador:

Mide 1.50 metros y pesa 60 kilos.

Tez blanca, cara ovalada y complexión delgada.

Ojos medianos y de color café obscuro, oca mediana, labios delgados y nariz achatada.

Cabello castaño oscuro y ondulado, cejas depiladas.

Señas particulares: Tiene un lunar en medio de la nariz, ubicado cerca de las cejas color lila.

El día de su desaparición, Melani fue vista saliendo de su cada vestida con un pantalón de mezclilla gris, playera de manga corta y de color blanco, sudadera negra y tenis blancos de plataforma.

📍Tu apoyo es importante, ayúdanos a difundir, cualquier información para localizar a la siguiente persona comunícate al 📞 800 890 2940 Alerta Amber EDOMEX y ☎️ 800 7028 770 #FiscalíaEdoméx. pic.twitter.com/qn0vrdruzY — Fiscalía Edoméx (@FiscaliaEdomex) March 23, 2026

América Noemi Morales Vilchis:

Mide 1.60 metros y pesa 68 kilos.

Tez blanca, cara redonda y complexión robusta.

Ojos medianos y de color café claro, boca mediana, labios delgados y nariz achatada.

Cabello claro y lacio, cejas semipobladas.

Señas particulares: Tiene un hoyuelos en las mejillas.

El día de su desaparición, América vestía con un pants azul con amarillo, una sudadera de color negro con capucha, tenis de color gris con rosa y una mochila azul. La menor fue vista por última vez en la colonia Cacalomacan, Toluca.

Melani Licona Torales

Mide 1.50 metros y pesa 50 kilos.

Tez morena clara, cara ovalada y complexión robusta.

Ojos chicos y de color café obscuro, boca mediana, labios delgados y nariz recta.

Cabello de color negro y lacio, cejas semipobladas.

Señas particulares: Tiene un lunar arriba del labio, ubicado del lado izquierdo.

Melani fue vista por última vez en Cacalomaca, en el municipio de Toluca, vestía una sudadera de color negro abierta, un pants de color azul marino y unos tenis blanco con negro.

📍Tu apoyo es importante, ayúdanos a difundir, cualquier información para localizar a las siguientes personas comunícate al 📞 800 890 2940 Alerta Amber EDOMEX y ☎️ 800 7028 770 #FiscalíaEdoméx. pic.twitter.com/RPGuL9gudb — Fiscalía Edoméx (@FiscaliaEdomex) March 23, 2026

¿Cómo activar la Alerta Amber en el Estado de México?

La Alerta Amber se activa en casos graves como, secuestro infantil. Su objetivo principal es impulsar a la comunidad a que colabore con la búsqueda de un niño o adolescente perdido, pero ¿cómo puedo activarla?

Para activar esta alerta, se puede llamar al 01 800 00 854 00, el cual está disponible las 24 horas, los 365 días del año.