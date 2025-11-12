Alerta AMBER: Diego Fabián Rodríguez Bejarán desapareció en el Edomex; vestía pants gris

Diego Fabián Rodríguez Bejarán desapareció en el municipio de Coacalco, en el Estado de México (Edomex), por lo que la fiscalía de dicha entidad activó la Alerta AMBER para dar con su paradero.

El menor tiene 4 años de edad, 1.10 metros de estatura. Su cara es ovalada, piel blanca, cejas semipobladas, cabello castaño lacio, nariz achatada, ojos de color verde grandes, labios delgados, boca mediana y mentón oval.

El menor desapareció en la colonia San Rafael, del municipio de Coacalco, el 4 de junio de 2025. Vestía sudadera y pants de color gris, tenis verdes y dos pulseras de color rojo en la mano izquierda.

Como señas particulares, Diego Fabián Rodríguez Bejarán tiene un lunar en el lado derecho del cuello, muy pronunciado. Las autoridades piden a la ciudadanía que se comuniquen a los números 800 00 854 00 o 800 89 029 40 en caso de tener información sobre la ubicación del menor de edad.

📍Tu apoyo es importante, ayúdanos a difundir, cualquier información para localizar a la siguiente persona comunícate al 📞 800 890 2940 Alerta Amber EDOMEX y ☎️ 800 7028 770 #FiscalíaEdoméx. pic.twitter.com/tAPTmloM3h — Fiscalía Edoméx (@FiscaliaEdomex) November 12, 2025

¿Cómo funciona la Alerta AMBER en México?

La Alerta AMBER es un mecanismo de emergencia que se activa en los casos más graves de desaparición o posible secuestro de menores de edad, con el propósito de movilizar a la sociedad y las autoridades para lograr su localización segura en el menor tiempo posible.

Este sistema permite la difusión inmediata de información sobre el menor desaparecido a través de diversos medios de comunicación, como radio, televisión, redes sociales, carteles en la vía pública y notificaciones en teléfonos celulares, entre otros canales habilitados.

Actualmente, la Alerta AMBER opera en al menos 27 países, incluidos México y Estados Unidos, donde se ha consolidado como una herramienta clave en la atención de emergencias relacionadas con menores extraviados.

¿Cómo se activa una Alerta AMBER?

Para activar una Alerta AMBER en México, es necesario comunicarse al número nacional 800 00 854 00, disponible las 24 horas del día, los 365 días del año.

Los familiares o tutores del menor desaparecido deben acudir también al Ministerio Público correspondiente para iniciar el proceso formal de búsqueda. Una vez que se confirma que no hay información sobre el paradero del niño o adolescente, la alerta se emite de manera inmediata a nivel local, estatal o nacional, según el caso.

