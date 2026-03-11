¡La encontraron! Localizan con vida a la estudiante desaparecida en Morelos, Miranda Sherlin

A la 1 de la tarde de este miércoles, la Fiscalía General de Morelos desactivó oficialmente la ficha de búsqueda de Miranda Sherlin Sánchez Escobar. La estudiante de 17 años, desaparecida desde el 9 de marzo, fue encontrada con vida, poniendo fin a 48 horas de incertidumbre.

Aunque las autoridades no han detallado las circunstancias de su localización, se confirmó que la menor ya se encuentra bajo resguardo, lo que trajo tranquilidad a sus compañeros de nivel medio superior que se habían movilizado para difundir su imagen.

Una búsqueda que movilizó a Morelos

Desde el momento en que se reportó su desaparición, la descripción de Miranda fue clave: una joven delgada, de tez morena clara y cabello largo hasta la cintura, que vestía su uniforme escolar verde militar con el escudo del Cetis. El hecho de que se perdiera su rastro en Xochitepec encendió las alarmas debido a la frecuencia con la que se están reportando casos similares en la zona.

Afortunadamente, en esta ocasión, las autoridades localizaron a la menor con vida.

Morelos: Un escenario difícil para las estudiantes

A pesar de la alegría por el regreso de Miranda, el ambiente en el estado sigue siendo de máxima alerta. La desaparición de la menor ocurrió en una racha negativa donde varias jóvenes no han tenido la misma suerte.

La comunidad estudiantil sigue señalando la vulnerabilidad que enfrentan al salir de sus planteles, especialmente en municipios como Xochitepec y Mazatepec, donde la seguridad parece no ser suficiente para proteger a las mujeres que cursan el nivel medio y superior.

La sombra de los casos de la UAEM en Morelos

La preocupación por Miranda Sherlin no era gratuita; semanas atrás, la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) se vistió de luto. Casos como el de Kimberly Joselin Ramos Beltrán, de 18 años, terminaron en tragedia cuando su cuerpo fue hallado sin vida tras ser vista por última vez el 20 de febrero. Por este feminicidio hay un detenido, Jared Alejandro “N”. Asimismo, el caso de Karol Toledo Gómez, de Mazatepec, también sacudió a la opinión pública al confirmarse su fallecimiento apenas tres días después de desaparecer el 2 de marzo.

Exigen mayor seguridad para estudiantes en Morelos

Con la localización de Miranda, queda pendiente la exigencia de alumnos y padres de familia de reforzar la vigilancia en los trayectos escolares y en todo el estado. Si bien en esta ocasión hubo un final feliz, como sucedió también con Alondra María Stephanye de la Facultad de Nutrición, el miedo persiste.

Los estudiantes de Morelos aseguran que no dejarán de manifestarse hasta que ir a estudiar no signifique jugarse la vida, esperando que casos como el de Miranda Sherlin sean la regla y no la excepción en la efectividad de las autoridades.