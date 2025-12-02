Alerta AMBER: Roban al niño Ethan Alain Pizano Hernández en el Estado de México

El menor Ethan Alain Pizano Hernández desapareció en el municipio de Ecatepec, en el Estado de México (Edomex). La Fiscalía de la entidad emitió la Alerta AMBER para poder dar con el paradero del pequeño.

El infante tiene apenas 3 años de edad y fue robado de su familia el 7 de julio de 2025, pero recibieron el reporte de su desaparición el 29 de noviembre de 2025. Ethan Alain tiene 95 centímetros de estatura, tez blanca, cara ovalada, ojos café claro, nariz recta, boca mediana, mentón oval.

Pizano Hernández tiene un lunar en la cabeza y barba partida. El pequeño vestía un conjunto deportivo del Club América, tenis color azul rey y gorra negra.

La Fiscalía General de Justicia del Edomex mencionó que Ethan Alain fue sustraído de su familia y temen que sea víctima de un delito, por lo que pidió la colaboración de la ciudadanía y que llamen al número telefónico 800 89 029 40 en caso de tener información sobre la ubicación del menor.

📍Tu apoyo es importante, ayúdanos a difundir, cualquier información para localizar a la siguiente persona comunícate al 📞 800 890 2940 Alerta Amber EDOMEX y ☎️ 800 7028 770 #FiscalíaEdoméx. pic.twitter.com/ZQ89riVAtn — Fiscalía Edoméx (@FiscaliaEdomex) December 1, 2025

¿Cómo funciona la Alerta AMBER en México?

La Alerta AMBER se activa únicamente en casos graves de desaparición o posible secuestro de menores de edad, con el propósito de movilizar a la sociedad para localizar al niño o niña y lograr su recuperación con vida lo antes posible.

Este sistema de emergencia se difunde a través de radio, televisión, redes sociales, carteles en la vía pública, teléfonos celulares y otros dispositivos habilitados para recibir mensajes de alerta.

La Alerta AMBER forma parte de un mecanismo internacional implementado en al menos 27 países, entre ellos México y Estados Unidos, con el objetivo de coordinar esfuerzos entre autoridades y ciudadanía en la búsqueda de menores desaparecidos.

Procedimiento para activar una Alerta AMBER

Para activar una Alerta AMBER en México, es necesario comunicarse al número nacional 800 00 854 00, disponible las 24 horas del día, los 365 días del año.

Los familiares o tutores del menor deben acudir también al Ministerio Público correspondiente para iniciar el proceso formal. Una vez que se confirma la ausencia y no se tiene información sobre el paradero del menor, la activación de la alerta es inmediata, permitiendo difundir los datos del niño desaparecido en todo el país.

