Localizan a Marilyn Jolette: estudiante del CETIS 2 desaparecida en Coyoacán

Marilyn Jolette Chio García, estudiante de 17 años, fue localizada con vida tras ser reportada como desaparecida desde el 12 de mayo de 2026 después de salir de casa rumbo al CETIS 2 en la alcaldía Coyoacán.

La familia de la menor confirmó a Azteca Noticias que la menor se encuentra bien y se inició el proceso para que pueda estar de nuevo en casa luego de más de una semana de angustia al no saber de su paradero.

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