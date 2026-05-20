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Localizan a Marilyn Jolette: estudiante del CETIS 2 desaparecida en Coyoacán

Marilyn Jolette, de 17 años, salió de casa hacia el CETIS 2 en Coyoacán, pero nunca llegó y un video fue clave para saber del paredero de la estudiante.

Buscan a Marilyn Jolette Chio García, estudiante del CETis 2 en Coyoacán.
Marilyn Jolette Chio García fue grabada por cámaras del C5 antes de desaparecer.|Especial

Escrito por: Iván Ramírez

Marilyn Jolette Chio García, estudiante de 17 años, fue localizada con vida tras ser reportada como desaparecida desde el 12 de mayo de 2026 después de salir de casa rumbo al CETIS 2 en la alcaldía Coyoacán.

La familia de la menor confirmó a Azteca Noticias que la menor se encuentra bien y se inició el proceso para que pueda estar de nuevo en casa luego de más de una semana de angustia al no saber de su paradero.

Información en desarollo...

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