ALERTA AMBER: Buscan a niño de 5 años desaparecido en la Mixteca Baja de Oaxaca

El Gobierno del Estado de Oaxaca emitió una Alerta AMBER para localizar al pequeño de 5 años, Alexander Rodríguez Rodríguez, quien desapareció en el municipio de Santiago Juxtlahuaca, una región de la Mixteca Baja.

La desaparición del menor ocurrió el pasado 13 de septiembre; sin embargo, la ficha de búsqueda se activó hasta el 19 de septiembre. Hasta el momento, no se tienen noticias sobre su paradero, por lo que familiares buscan con urgencia al pequeño Alexander.

¡Ayúdalo a volver! Datos de Alexander Rodríguez Rodríguez

El menor de 5 años fue visto por última vez el pasado viernes 13 de septiembre en su comunidad de Guadalupe Tilapa, en el municipio de Santiago Juxtlahuaca. Al reportar la desaparición de Alexander Rodríguez Rodríguez, autoridades locales ayudaron a la búsqueda del menor ; sin embargo, sigue sin haber rastro alguno.

El niño es de complexión delgada, mide 1 metro con 10 centímetros, su frente es pequeña, de cabello corto color castaño oscuro, boca chica, ojos medianos color café oscuro y es de tez morena clara.

Vestía una playera color verde militar con estampado de “Rayo McQueen”. Entre sus señas particulares se especifica que el menor tiene dos cicatrices en la mejilla derecha.

La Comisión Estatal de Búsqueda de Personas desaparecida s advierte que la integridad del menor está en riesgo, ya que podría ser víctima de la comisión de un delito. Se pide que cualquier información relevante sobre su paradero, se comuniquen inmediatamente a los números que aparecen en la ficha de búsqueda.

A 20 días de la desaparición de Alexander Rodríguez Rodríguez, la angustia crece en Oaxaca

Tras la desaparición del menor en Santiago Juxtlahuaca, el dirigente estatal de la Unidad de Bienestar Social de la Región Triqui (UBISORT), señaló ante medios locales que el reporte se levantó desde el 13 de septiembre, aunque las autoridades municipales hicieron caso omiso para activar el protocolo de Alerta AMBER correspondiente.

El líder de UBISORT declaró que también existen sospechas de que el menor pudo haber sido arrastrado por la corriente del río que cruza en la comunidad de Guadalupe Tilapa, ya que era habitual que el pequeño de 5 años jugara muy cerca del cuerpo de agua.

Hasta el momento la dependencia gubernamental no se ha trasladado a la zona para comprobar si el niño fue arrastrado por la corriente de agua, por lo que familiares y autoridades lo han buscado en todas partes, “pero a partir del río Santiago no podemos seguir bajando porque ya no es nuestro territorio”, señaló el agente de Tilapa para un medio local.