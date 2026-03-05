¡Adolescentes desparecidos en Puebla! Activan Alerta AMBER para localizar a Geovana, Alfonso y Aline

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla activó la Alerta AMBER por la desaparición de menores de edad en distintos puntos de la entidad, lo que ha encendido las alarmas entre autoridades y ciudadanía.

De acuerdo con las fichas oficiales difundidas por la FGE Puebla, se solicita el apoyo urgente para localizar a Geovana Yesenia Mendoza Mauleón, Alfonso Domínguez Vargas y Aline Margarita Morales Vázquez, cuyos casos ocurrieron entre el 28 de febrero y el 3 de marzo de 2026.

¿Quién es Geovana Yesenia Mendoza Mauleón y dónde fue vista por última vez?

Geovana Yesenia Mendoza Mauleón, de 14 años, fue vista por última vez el 3 de marzo de 2026 en la colonia Guadalupe Hidalgo, en el municipio de Puebla.

La adolescente mide 1.55 metros, tiene cabello castaño oscuro, mediano y lacio, ojos color café y como señas particulares presenta una cicatriz en el labio superior y otra en la parte media de la frente.

Al momento de su desaparición vestía playera negra con estampado naranja de flama, pants azul marino con franjas blancas y tenis blancos. Las autoridades señalan que se teme por su integridad, ya que podría ser víctima de la comisión de un delito.

#AlertaAmber | Solicitamos su apoyo para la búsqueda y localización de la adolescente GEOVANA YESENIA MENDOZA MAULEÓN, de 14 años de edad.



Fue vista por última vez en la colonia Guadalupe Hidalgo, en Puebla. pic.twitter.com/kVSWNV1kcz — Alerta Amber Puebla (@aamber_pue) March 5, 2026

¿Qué se sabe sobre la desaparición de Alfonso Domínguez Vargas?

Alfonso Domínguez Vargas, de 13 años, fue visto por última vez el 28 de febrero de 2026 en el municipio de Huauchinango, Puebla.

El adolescente mide 1.50 metros, tiene cabello corto, lacio y negro, ojos café y como seña particular una cicatriz en la rodilla izquierda. Vestía chamarra verde turquesa con franjas blancas, playera roja, pantalón de mezclilla azul marino y tenis blancos.

La Fiscalía indicó en su boletín oficial que también se teme por su integridad, por lo que la Alerta AMBER permanece activa.

#AlertaAmber | Solicitamos su apoyo para la búsqueda y localización del adolescente ALFONSO DOMÍNGUEZ VARGAS, de 13 años de edad.



Fue visto por última vez en el municipio de Huauchinango, Puebla. pic.twitter.com/4LIQpo0BuB — Alerta Amber Puebla (@aamber_pue) March 5, 2026

¿Quién es Aline Margarita Morales Vázquez?

La tercera alerta corresponde a Aline Margarita Morales Vázquez, de 15 años, vista por última vez el 3 de marzo de 2026 en la junta auxiliar de San Jerónimo Caleras, en Puebla.

Mide 1.58 metros, tiene cabello largo, rizado y castaño oscuro, ojos café y como señas particulares un lunar en el lado derecho del mentón y otro en la parte central del cuello, además de una cicatriz.

Vestía chaleco azul cielo, playera blanca de manga larga, pantalón de mezclilla azul claro y tenis negros.

#AlertaAmber | Solicitamos su apoyo para la búsqueda y localización de la adolescente ALINE MARGARITA MORALES VÁZQUEZ, de 15 años de edad.



Fue vista por última vez en la junta auxiliar de San Jerónimo, en Calera, Puebla. pic.twitter.com/DXNqkgKhHj — Alerta Amber Puebla (@aamber_pue) March 5, 2026

Alerta AMBER Puebla: ¿Qué hacer si tienes información?

La Fiscalía Especializada en Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida por Particulares pide que cualquier dato que ayude a su localización sea reportado de inmediato a los teléfonos:

📞 (222) 214 64 05

📞 (222) 237 72 37

La Alerta AMBER es un mecanismo nacional de búsqueda inmediata para menores de edad en riesgo. Compartir información verificada puede marcar la diferencia. La pregunta ahora es: ¿cómo puede fortalecerse la prevención y reacción ante la desaparición de menores en Puebla?

