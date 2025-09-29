Alerta AMBER urgente: Edgardo González, de 4 años, está perdido en San Luis Potosí

Un menor de apenas 4 años de edad está perdido en San Luis Potosí y las autoridades de ese estado activaron la Alerta AMBER para poder dar con su paradero.

De trata del pequeño Edgardo González Gutiérrez, quien fue visto por última vez el 17 de agosto de 2025 en la colonia Bellas Lomas de la capital potosina. El niño tiene una estatura de un metro, cabello lacio y castaño oscuro. Su piel es morena clara, ojos de tamaño pequeño y oscuros, cara ovalada, frente amplia, nariz pequeña y chata, boca pequeña, labios gruesos y mentón delgado.

La vestimenta que portaba el día que desapareció era una playera roja con rayas blancas y pants camuflajeado verde militar. Como seña particular es destacable que tiene un linar entre las cejas.

Las autoridades de San Luis Potosí piden la colaboración de la ciudadanía para lograr dar con su paradero, ya que el menor de edad puede ser víctima de un delito.

¿Cómo funciona la Alerta AMBER?

La Alerta AMBER es un mecanismo que se activa en casos graves de secuestro o desaparición de menores, con el objetivo de involucrar a toda la comunidad en la búsqueda y lograr que el niño sea localizado sano y salvo.

Este sistema difunde la información de la desaparición a través de radio, televisión, carteles en la vía pública, teléfonos celulares y otros dispositivos preparados para recibir datos de emergencia.

Actualmente, la Alerta AMBER opera en al menos 27 países, entre ellos México y Estados Unidos.

Pasos para activar una Alerta AMBER

Para activar una Alerta AMBER en México, es necesario comunicarse al 800 00 854 00, número de atención nacional disponible las 24 horas del día, los 365 días del año.

Además, los familiares del menor desaparecido deben acudir al Ministerio Público de su localidad para agilizar el proceso. La activación es inmediata en cuanto se confirma que no se tiene información sobre el paradero del niño.

Te puede interesar: