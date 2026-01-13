Alerta AMBER: María Elena Almada García desapareció el 2 de enero en Sonora

Las autoridades de Sonora emitieron la Alerta AMBER para dar con el paradero de María Elena Almada García, de 15 años de edad, quien desapareció el 2 de enero de 2026 en Ciudad Obregón.

La adolescente tiene estatura de 1.45 metros, complexión delgada, 50 kilogramos de peso, cara redonda, ojos café claro, nariz mediana, boca mediana y cabello castaño oscuro. Como señas particulares, la joven tiene un lunar en el lado izquierdo del abdomen, así como una cicatriz en el antebrazo derecho.

🚨SE ACTIVA ALERTA AMBER SONORA PARA BÚSQUEDA y LOCALIZACIÓN DE LA ADOLESCENTE MARIA ELENA ALMADA GARCÍA , de 15 años de edad; a quien se le vio por última vez el 02 de Enero de 2026 en Ciudad Obregón , Sonora. 🚨



María Elena Almada García vestía una playera negra y un pantalón de mezclilla negro al momento de su desaparición. La menor de edad salió de su casa en la colonia Campestre de Ciudad Obregón y después se desconoce su ubicación. La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora emitió la Alerta AMBER, ya que temen que sea víctima de un delito.

¿Cómo funciona la Alerta AMBER?

La Alerta AMBER se activa únicamente en casos graves de secuestro o desaparición de menores de edad, con el propósito de movilizar a la comunidad y a las autoridades en la búsqueda de los niños desaparecidos para localizarlos con vida lo antes posible.

Este sistema de emergencia difunde la información del menor a través de radio, televisión, carteles en la vía pública, teléfonos celulares y diversos dispositivos electrónicos, con el fin de que la ciudadanía colabore en su localización.

La Alerta AMBER opera en al menos 27 países, entre ellos México y Estados Unidos , donde se ha consolidado como una herramienta clave para la pronta localización de menores desaparecidos.

Así se activa una Alerta AMBER

Para solicitar la activación de una Alerta AMBER , se debe comunicar al número nacional 800 00 854 00, disponible las 24 horas del día, los 365 días del año.

Los familiares del menor desaparecido también deben acudir al Ministerio Público de su localidad para formalizar la denuncia. Una vez confirmada la desaparición y cumplidos los criterios del protocolo, la alerta se emite de forma inmediata para iniciar la búsqueda coordinada.