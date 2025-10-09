Se forma el ciclón tropical “Raymond” en el suroeste de México

El suroeste de México encuentra en máxima vigilancia ante la confirmación de la formación de un nuevo sistema meteorológico, el Ciclón Tropical “Raymond”, lo que lo convertiría en el decimoséptimo fenómeno con nombre de la actual temporada.

BCS se prepara para la llegada del Ciclón Tropical “Raymond” este fin de semana

Las autoridades habían emitido esta mañana una advertencia ante la trayectoria proyectada de este sistema. De acuerdo con los pronósticos más recientes, “Raymond” ya s cclón tropical y se prevé toque tierra durante la noche del próximo sábado.

El área de impacto principal se localiza en el municipio de La Paz, aunque se espera que sus efectos se extiendan y alcancen también la zona de Los Cabos.

Tropical Storm #Raymond Advisory 1A: Raymond Forms Off the Coast of Southwestern Mexico. https://t.co/Oy8uoeRKme — NHC Pacific (@NHC_Pacific) October 9, 2025

“Raymond” se espera toque tierra en La Paz y afecte también a Los Cabos

Actualmente, el fenómeno se ubica a una distancia de 185 kilómetros de la costa de Zihuatanejo, Guerrero. Sin embargo, su desplazamiento y fortalecimiento inminente lo ponen en curso directo hacia la península, obligando a las comunidades y a los servicios de emergencia de BCS a prepararse para la llegada de este evento climático.

#Oaxaca | Las lluvias de las últimas horas registradas en la región del #Istmo de Tehuantepec, provocaron la crecida del rio Ostuta.



Familias del barrio Ostuta, una de las zonas bajas del municipio, comenzaron a colocar costales de tierra, ante el posible desbordamiento del… pic.twitter.com/rhkjgVXPd7 — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) October 9, 2025

La inminente materialización de “Raymond” como un ciclón tropical representa un riesgo significativo para la región. Los organismos de protección civil instan a la población a seguir rigurosamente las indicaciones oficiales y a tomar todas las precauciones necesarias ante la inminente llegada del meteoro este fin de semana.

