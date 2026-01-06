Alerta en Jalisco: Desaparecen cinco menores en Ixtlahuacán de los Membrillos

El inicio del 2026 ha traído angustia para cinco familias en el municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos. La Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Jalisco (CBPEJ) activó una alerta masiva tras la desaparición de cinco adolescentes, todos varones de entre 14 y 15 años, quienes fueron vistos por última vez en la misma zona: la colonia Buenavista.

Lo alarmante del caso es el patrón de los hechos: las desapariciones ocurrieron en un lapso de apenas 24 horas, entre el 3 y el 4 de enero de 2026, sin que hasta el momento se tenga rastro de su paradero.

Cronología de los menores desaparecidos en Jalisco: Dos días de incertidumbre

Aunque las autoridades no han confirmado oficialmente si existe un vínculo directo entre los jóvenes, la cercanía de sus domicilios y las fechas sugieren una posible relación.

Sábado 3 de enero de 2026:

Este día se perdió contacto con los dos primeros menores:



Andy Gael Castro Rodríguez (14 años): Como señas particulares tiene cicatrices en la ceja derecha, muñeca izquierda y rodilla izquierda; además de quemaduras en el muslo derecho y espalda media. Vestía playera manga corta y pantalón negro.

Como señas particulares tiene cicatrices en la ceja derecha, muñeca izquierda y rodilla izquierda; además de quemaduras en el muslo derecho y espalda media. Vestía playera manga corta y pantalón negro. Luis Fernando González Ramírez (15 años): Identificable por tener el ojo izquierdo un poco cerrado y cicatrices en la nuca y espalda baja. Vestía sudadera y pantalón negro.

Domingo 4 de enero de 2026:

Al día siguiente, otros tres adolescentes desaparecieron en la misma colonia:



Alexander Ortega Vázquez (14 años): De complexión delgada, cabello ondulado y pecas en las mejillas. Vestía sudadera azul marino, pantalón negro y tenis blancos.

De complexión delgada, cabello ondulado y pecas en las mejillas. Vestía sudadera azul marino, pantalón negro y tenis blancos. Aarón Maximiliano Jaramillo Hernández (14 años): De tez morena clara y cabello lacio. Al momento de su desaparición portaba una sudadera verde con amarillo y tenis negros.

De tez morena clara y cabello lacio. Al momento de su desaparición portaba una sudadera verde con amarillo y tenis negros. Cristopher Abraham Flores Rodríguez (15 años): De tez morena oscura y complexión delgada. Llevaba una sudadera azul marino, pantalón negro, tenis rojos y una mochila negra, lo que podría indicar que se encontraba en traslado.

Toda esta situación se da en un contexto de crisis de seguridad por desapariciones en México, en especial en Jalisco, donde el crimen organizado ha protagonizado estos casos mediante el reclutamiento de jóvenes, por lo que es de vital importancia difundir para dar con su paradero.

Operativo en marcha en Ixtlahuacán de los Membrillos

La CBPEJ ya ha difundido las fichas de búsqueda con las fotografías y datos físicos de los menores para agilizar su localización. De manera paralela, agentes estatales han iniciado diligencias en la colonia Buenavista, incluyendo la revisión de cámaras de videovigilancia cercanas a los puntos de avistamiento.

Si tienes información que ayude a dar con el paradero de Alexander, Andy, Aarón, Luis o Cristopher, las autoridades piden comunicarse de inmediato al teléfono 33 3145 6314 o escribir al correo comisiondebusqueda@jalisco.gob.mx. Tu reporte puede ser anónimo.

