VIDEO: Se descarrila y explota tren con combustible en Tepetitlán, Hidalgo

Una fuerte explosión e incendio se registraron la mañana de este sábado en el municipio de Tepetitlán, Hidalgo, luego de que un tren que transportaba combustible se descarrilara. El incidente, ocurrido a la altura de la comunidad de La Loma, involucró al menos tres vagones que quedaron envueltos en llamas.

El siniestro ha provocado una densa y enorme columna de humo visible a kilómetros de distancia, alertando a varias localidades de la región. Cuerpos de emergencia ya se encuentran en el lugar y han solicitado a la población no acercarse a la zona.

Llamas de seis metros visibles en varios municipios de Hidalgo

De acuerdo con los primeros reportes, el descarrilamiento provocó que al menos tres vagones tipo cisterna se incendiaran. El fuego, alimentado por el combustible, generó llamas que alcanzaron una altura aproximada de seis metros.

La magnitud del incendio fue tal que la columna de humo negro pudo ser observada desde los municipios vecinos de Tula, Tlahuelilpan, Tezontepec de Aldama y Mixquiahuala.

🚨 Explosión de tren con combustible en Tepetitlán: piden no acercarse



Hace unos momentos se registró el incendio y explosión de un vagón que transportaba combustible. El tren se descarriló en la comunidad de La Loma, provocando una enorme columna de humo visible desde… pic.twitter.com/QaJkHAus0R — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) November 1, 2025

Video: Se consumen en fuego al menos tres vagones de tren con combustible en Hidalgo

Equipos de emergencia se trasladaron de inmediato al sitio para comenzar las labores de contención del fuego y evaluar los daños.

A pesar de la impactante columna de humo, reportes preliminares de las autoridades señalan que el incidente no representa un riesgo para las zonas pobladas aledañas. Sin embargo, se mantiene un fuerte llamado a la ciudadanía para no acercarse al lugar del descarrilamiento.

Hasta el momento, no se reportan personas heridas o víctimas por este hecho.

#Hidalgo #Almomento se registra explosión de un vagón que transportaba combustible, el tren se descarriló a la altura de la comunidad de #LaLoma en #Tepetitlán a la zona se desplazan cuerpos de emergencia y policía para controlar el incendio que es visible desde diferentes… pic.twitter.com/yhKnYVhGZp — Leonardo Herrera (@herreleo) November 1, 2025

Fuerza Informativa Azteca (FIA) indaga más detalles sobre este incidente. Información en desarrollo.

