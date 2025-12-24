Navidad bajo fuego en Sinaloa: Explosiones y balaceras desatan emergencia en Escuinapa

Sinaloa volvió a encender las alertas la mañana de hoy 24 de diciembre, en plena víspera de Navidad, luego de que se reportaran explosiones, balaceras e intensa movilización de fuerzas federales en Escuinapa , al sur del estado.

Caos y movilización de emergencia a horas de la Navidad en Escuinapa, Sinaloa

La emergencia de seguridad se activó tras el lanzamiento de al menos cinco explosivos en la colonia Pueblo Nuevo, hechos que provocaron enormes columnas de humo, detonaciones continuas y pánico entre la población, que optó por resguardarse en sus viviendas.

De manera simultánea, de manera preliminar se sabe que se registraron enfrentamientos armados en distintos puntos del municipio, a pesar de los operativos permanentes desplegados desde el fin de semana, cuando la violencia dejó tres personas muertas, dos de ellas civiles ajenos al conflicto.

Los primero reportes apuntan a que durante un operativo de seguridad, elementos de la Secretaría de Marina fueron agredidos por civiles armados, lo que detonó un intercambio de disparos.

Videos difundidos en redes sociales muestran destellos, explosiones y ráfagas de arma de fuego visibles a varios kilómetros de distancia, confirmando la magnitud de los hechos; la situación generó una alerta de última hora en Escuinapa y municipios cercanos.

#Sinaloa | 🚨 Violencia en Escuinapa



En la colonia Pueblo Nuevo se registraron nuevos enfrentamientos entre grupos rivales.



💥 Al menos cinco explosivos fueron lanzados, generando una gran nube de humo y polvo. Al mismo tiempo se reportaron balaceras, pese a los operativos… pic.twitter.com/6xya7UniZZ — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) December 24, 2025

Violencia no da tregua en Escuinapa, Sinaloa

La violencia en Sinaloa continúa sin freno y Escuinapa se ha convertido nuevamente en uno de los puntos más críticos de la narcoguerra. Balaceras, ataques con explosivos, quema de vehículos y bloqueos carreteros forman parte de un escenario que se repite con mayor frecuencia.

Desde las primeras horas del pasado domingo se reportaron bloqueos y afectaciones en vías estratégicas, incluyendo la autopista Tepic–Mazatlán, lo que obligó a las autoridades a reforzar la presencia del Grupo Interinstitucional para contener la emergencia y restablecer el orden.

Aunque en un inicio no se confirmaron víctimas, posteriormente se informó que un conductor murió dentro de su vehículo por daños colaterales, mientras que de manera extraoficial se reportó otra persona fallecida tras ser atropellada en medio del caos.

Ese nuevo episodio ocurrió a menos de una semana de hechos similares en la región, lo que mantiene a Escuinapa y al sur de Sinaloa bajo alerta permanente mientras continúan los operativos de seguridad.