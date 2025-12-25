Siete años de búsqueda: Madre poblana encuentra a su hijo desaparecido sin apoyo de autoridades

La historia de Doña Minerva es la de miles de madres en México que, ante la ausencia de respuestas oficiales, convierten el dolor en perseverancia. Durante siete años recorrió oficinas, fiscalías y pasillos del Servicio Médico Forense (Semefo) en Puebla con una sola esperanza: encontrar a su hijo desaparecido. “Hoy y siempre, mi amor”, repite, como un juramento que la sostuvo en medio de la incertidumbre.

Su hijo, José Martín Jiménez, desapareció el 22 de noviembre de 2018 en la comunidad de Chachapa, Puebla. Desde entonces, Doña Minerva inició un peregrinar marcado por la tristeza, el desgaste emocional y la falta de acompañamiento institucional. “Y así seguí buscando, señores, y así ha sido mi vida, muy triste”, relata.

Indiferencia y omisiones institucionales

El caso de José Martín no solo es una tragedia personal; es también un ejemplo de las omisiones y la negligencia que, acusan familiares de víctimas, prevalecen en la Fiscalía de Justicia del Estado de Puebla. Durante años, Doña Minerva acudió una y otra vez al Semefo, donde incluso llegó a recibir comentarios desalentadores. “Había veces que me decían: ‘¿señora, qué no tiene nada que hacer en su casa?, ¿qué no se cansa de venir?’”.

Paradójicamente, fue en ese mismo lugar donde comenzó y terminó su búsqueda. Tras siete años, Doña Minerva logró identificar el cuerpo de su hijo en el Semefo. “El 28 lo reconocí; me dijeron que iban a pasar tres o cuatro meses para que me lo entregaran”, recuerda. La espera, sin embargo, se prolongó aún más.

Una herida abierta para Puebla

Finalmente, después de siete años de omisiones, Doña Minerva pudo enterrar a su hijo. Su caso ocurre en un contexto preocupante para el estado. A un año del gobierno de Alejandro Armenta Mier, la seguridad pública y la procuración de justicia continúan siendo señaladas como el “talón de Aquiles” de la administración. Hay quienes aseguran que la situación no mejora, sino que empeora, especialmente en el seguimiento de las carpetas de investigación. “No tienen un trabajo sustancial”, denuncian colectivos.

Las cifras refuerzan esa percepción. Hasta septiembre de 2025, en Puebla se registraron 2 mil 954 personas desaparecidas, un promedio de 4.3 casos diarios. De ese total, 639 corresponden a menores de edad.

En el centro de la capital poblana, las fotografías de personas desaparecidas cuelgan del llamado Árbol de la Esperanza. Son rostros que miran de frente a una sociedad y a autoridades que, para muchas familias, han fallado. La historia de Doña Minerva no es un caso aislado: es el reflejo de una crisis que sigue sin respuesta clara y sin justicia plena.

