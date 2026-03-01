El bloqueo en el Estrecho de Ormuz: Aumenta el precio del petróleo en horas, ¿cómo afecta México?

La estabilidad económica de todo el planeta se encuentra bajo una amenaza sin precedentes debido a la parálisis total de una de las arterias marítimas más determinantes para el comercio internacional. El Estrecho de Ormuz, una angosta franja de agua situada en la región de Medio Oriente entre las naciones de Irán y Omán, se ha convertido en el epicentro de una crisis energética que ya comenzó a sacudir los mercados.

A pesar de que su tamaño en la cartografía parece insignificante, este paso funciona como una puerta obligatoria por donde transita la energía que alimenta al resto de las naciones.

La crisis en el Estrecho de Ormuz altera drásticamente el comercio energético global

En un giro dramático de los acontecimientos, se ha reportado que diversas flotas de origen griego han comenzado a desviarse de sus rutas habituales, mientras que los buques petroleros pertenecientes a Japón han iniciado su retorno.

Simultáneamente, los cargamentos de crudo provenientes de potencias energéticas como Irak, Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos se encuentran en un estado de estancamiento absoluto.

Esta interrupción no es un evento menor, ya que representa la detención de la quinta parte de todo el petróleo que se mueve por vía marítima a nivel global, sumado a la totalidad de las ventas de gas natural licuado despachadas por Qatar.

El aumento del 12% en el precio del petróleo refleja principio de una escalada de consecuencias económicas

El impacto financiero fue inmediato y contundente, registrándose un incremento del 12 % en el valor del petróleo en un lapso de apenas unas cuantas horas. Los analistas sugieren que este movimiento al alza es apenas el inicio de una escalada mayor.

En las inmediaciones del Golfo de Omán, se ha verificado la presencia de ocho embarcaciones petroleras que permanecen inmóviles, a la espera de que las condiciones de guerra cesen para poder reanudar sus trayectorias. Esta situación implica que Irán ha presentado una factura de consecuencias incalculables para la estructura económica de todo el globo.

A través de registros visuales, es posible observar cómo el flujo comercial de la zona se comprime en este punto geográfico, el cual es utilizado diariamente por una cantidad masiva de navíos cargados con hidrocarburos que salen de Kuwait, Irán, Irak y los Emiratos Árabes Unidos.

Impacto del bloqueo en el Estrecho afecta estaciones de servicio y cadenas de suministro internacionales

El efecto dominó de este bloqueo está a punto de manifestarse en cada estación de servicio, en las operaciones de las líneas aéreas, en la actividad de las plantas industriales y en la integridad de las cadenas de suministro internacionales.

Incluso en países como México, el panorama resulta alarmante. La relevancia de lo que ocurre en este estrecho radica en que el costo internacional del crudo tiene una influencia directa sobre los indicadores financieros de cada país.

Cualquier brote de tensión o enfrentamiento armado en esta zona geográfica altera el flujo de suministros, provocando un impacto severo en los costos del combustible y en la salud económica general. En conclusión, el Estrecho de Ormuz demuestra que su valor estratégico y su peso en la economía mundial son inmensos, a pesar de su reducida dimensión física.

