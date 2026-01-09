Papá es confundido y encarcelado por llamarse como un asesino en Iztapalapa

Durango lo vio crecer, pero viajó a Estados Unidos para trabajar, sin embargo, al volver a su tierra natal, David “N”, de 39 años, fue detenido y encarcelado en la Ciudad de México (CDMX) solo por llamarse igual que un supuesto asesino en Iztapalapa .

Este padre de familia recibió el 2026 desde el Reclusorio Oriente , cárcel a la que llegó tras su arresto el 15 de noviembre pasado, un caso que estaría lleno de inconsistencias y falta de elementos para tenerlo preso estos dos últimos meses.

El homicidio en Iztapalapa en 2006 que llevó a David "N" a la cárcel

David regresaba de Estados Unidos en donde trabajaba en Carolina del Norte en el campo, pero fue arrestado por el homicidio de alguien que se llamaba Iván “N”, crimen ocurrido el 13 de agosto de 2006.

El calvario comenzó. Una vez detenido, fue trasladado a la CDMX, lugar que nunca había visitado ni como turista ni de paso, pero hoy duerme en una celda.

El argumento para detenerlo es porque su nombre coincide con el de una persona que tenía una orden de aprehensión por la muerte a golpes de Iván “N”, quien fue agredido en el estacionamiento de una unidad habitacional y quien después falleció en un hospital.

“Fue una persona que aparentemente tenía problemas con unos vecinos, aparentemente porque les debía un dinero y estos vecinos lo acorralaron en el estacionamiento de su unidad habitacional y lo golpearon hasta que perdió la vida. De hecho, solo hay un testigo que lo presenció”, contó en entrevista con Fuerza Informativa Azteca (FIA), Héctor Pérez Rivera, abogado de David “N”.

@aztecanoticias #AztecaNoticias ♬ sonido original - Azteca Noticias #MientrasDormía | Asesinato en #Iztapalapa ; lo emboscan al llegar a su casa Noche violenta en la colonia Santa María Aztahuacan, donde un joven de aproximadamente 25 años fue atacado justo afuera de su domicilio. La víctima regresaba a casa a bordo de un mototaxi cuando fue interceptada por un sujeto que, según los primeros reportes, ya lo esperaban. El agresor disparó en repetidas ocasiones. Vecinos reportaron haber escuchado al menos seis detonaciones. La nota de Oscar Mendoza en #PrimeraLínea

Descripción del testigo no coincide con la de David "N"

Otra cosa que ha llamado la atención es que la edad, domicilio y rasgos fisonómicos del acusado no coinciden con la persona señalada como el homicida, a quien apodan “El Gordo”. Incluso el único testigo presencial de los hechos que describió al agresor dio características físicas que no corresponden a las de David “N”.

Según el testigo, el hombre que agredió a Iván “N” es de complexión robusta, mide 1.60 metros, es de tez morena, pelo lacio, frente grande, cejas amplias, nariz chueca, boca grande, labios medianos y mentón redondo.

En la descripción tampoco coincide la edad, por ejemplo, pues el agresor tenía 17 años cuando David “N” tenía 19 años al momento de los hechos y siempre ha sido una persona muy delgada.

“No coinciden la fisonomía, no coincide el lugar de residencia, no coincide la edad, no coincide, pues circunstancias de tiempo, de modo y lugar, solamente un hombre que es un hombre muy común, David. Es decir, es un hombre que millones de personas deben tener en este país”, expresó el abogado.

Unos XV años y ensayos como chambelán en Durango

El 13 de agosto de 2006, cuando ocurrió el homicidio, David “N”, se encontraba ensayando con su prima para sus XV años. En el momento de los hechos, él vivía en Vicente Guerrero, Durango, y ya era novio de su hoy esposa, que a los pocos meses dio a luz a su primera hija.

Pese a tratarse de dos personas diferentes—David “N” y el agresor—la jueza 16 de lo Penal, Flor Fernández de Castro Vargas, le dictó auto de formal prisión por el delito de homicidio calificado , basándose solo en el señalamiento del único testigo, quien con base en un retrato hablado es que lo supuestamente reconoce.

“A pesar de que se alegó la inocencia, pues no hay no ha habido el mínimo esfuerzo de las autoridades de verificar siquiera que se trate la misma persona a la que estaban buscando, solamente porque el nombre corresponde (…) la Fiscalía no hizo labor por identificar realmente, buscar una fotografía, una identificación, porque además la persona que cometió los hechos tenía 17 años al momento de los hechos, según los testigos. Que en este sentido, pues no se trataba de David, que en ese entonces tenía 19 años.”, puntualizó el defensor de David “N”.

El acusado estaba ensayando para ser chambelán cuando ocurrió el crimen en Iztapalapa.|Especial

Padre de familia había sido detenido antes al confundirlo

El abogado Héctor Pérez Rivera comentó que David “N” había sido detenido antes, pero al aclarar la confusión de que no era la persona a la que buscaban, los mismos agentes lo dejaron libre.

“Ya le había ocurrido en un par de ocasiones anteriores, pero se aclaraba, pues que no se trataba de él, si de un homónimo, pero ahora a pesar de que les dice, pues que no, que él no sabe nada de eso, que ya lo habían detenido y que incluso cuando le otorgaron su visa como trabajador en los Estados Unidos, ya se había aclarado esa situación”, contó.

Ahora en esta ocasión, policías lo retuvieron en el aeropuerto de Durango y después agentes ministeriales llegaron y lo trasladaron a la CDMX poniéndolo ponen a disposición de una jueza.

David había sido detenido antes, pero al aclarar que no era quien buscaban, lo liberaron.|Especial

El fallo de la jueza se dio a pesar de que se le mostraron los documentos de identidad, visa de Estados Unidos —cuyos ingresos al país son sumamente controlados—, constancias de residencia y constancias de empleo de David “N”, pero estás pruebas fueron ignoradas al dictar el auto de formal prisión.

“Se le exhibieron fotografías a la jueza y pues no lo tomó en cuenta. Además, es David una persona diferente, tiene un acento muy marcado de Durango y aun así le aplicaron la máxima de que un auto formal prisión y un vaso de agua no se le niegan a nadie”, expresó el abogado.

Este 9 de enero de 2026 inicia el juicio contra David “N”, una clara muestra de un posible error judicial del sistema, mientras tanto, este padre de familia espera que las cosas se aclaren y no siga preso y lejos de su familia.

“Está preocupado, él está muy nervioso porque, pues para él evidentemente le desconcierta y le frustra que con tanta facilidad lo hayan detenido, pues cuando él no tiene ninguna relación con los hechos y entonces dice ‘si no hicieron lo mínimo por verificar que no se trate de mí, ¿qué me garantiza que se me va a hacer justicia?’”.

