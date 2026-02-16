¿Se activará la alerta sísmica en celulares por el simulacro el 18 de febrero? ¿Habrá cambios?

Este miércoles 18 de febrero de 2026 habrá un simulacro de sismo a las 11:00 horas, el cual será regional, es decir, sólo en la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex) se escuchará la alerta sísmica en altavoces y en los teléfonos celulares.

¿Se activará la alerta sísmica en celulares el 18 de febrero?

Laura Velázquez Alzúa, titular de la Coordinación Nacional de Protección Civil, confirmó que la alerta sísmica será escuchada en 13 mil 900 altavoces distribuidos en ambas entidades del centro, así como por medio de los teléfonos celulares.

La activación envía notificaciones y reproduce un sonido de alerta en dispositivos compatibles con el sistema de alerta celular (CAS), tal como ocurre en situaciones reales.

Velázquez Alzúa destacó que la alerta sísmica ha funcionado con éxito durante los tres sismos registrados en las primeras semanas de 2026, como los del 2 y 26 de enero con epicentro en San Marcos, Guerrero, y el del 8 de febrero con epicentro en Puerto Escondido, Oaxaca.

¿Habrá cambios en el sonido para el simulacro del 18 de febrero?

Sobre el tipo de mensaje que se envía a los teléfonos celulares y que aparece con el título “Alerta presidencial”, la funcionaria destacó que ya trabajan en cambiar el tipo de mensaje.

Por su parte, Claudia Sheinbaum, presidenta de México, destacó en su conferencia matutina de este lunes que el volumen de la alerta sísmica en los celulares será bajado en su intensidad y que el mensaje sólo dirá la frase “¡Alerta, sismo!”.

Para este ejercicio, es necesario mantener la calma al escuchar la alerta, ubicar las zonas seguras, seguir rutas de evacuación y atender indicaciones de las autoridades.

¿Cuántos simulacros de sismo habrá en 2026?

Este 2026 habrá dos simulacros nacionales. El primero será el miércoles 6 de mayo a las 11:00 horas, cuando coincide con el 40 aniversario de la creación del Sistema Nacional de Protección Civil.

Mientras que el segundo simulacro nacional será el 19 de septiembre de 2026 a las 11:00 horas y por primera vez será realizado en un sábado.