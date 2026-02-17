¡No te asustes! A esta hora sonará al alerta sísmica en celulares de CDMX y Edomex por el Simulacro 2026

El Primer Simulacro 2026 se llevará a cabo este 18 de febrero, con la activación de la alerta sísmica en los altavoces y celulares de la Ciudad de México y el Estado de México, pero ¿a qué hora sonará?

La hipótesis será de un sismo de 7.2 de magnitud, con epicentro en el sur de Pinotepa Nacional, Oaxaca.

¿A qué hora sonará la alerta sísmica en CDMX y Edomex este 18 de febrero 2026?

¡No entres en pánico! La Coordinación Nacional de Protección Civil confirmó que la alerta sísmica sonará en punto de las 11:00 horas en todos los celulares de la CDMX y el Edomex.

Los ciudadanos recibirán un mensaje de alerta en sus dispositivos, especificando el epicentro y la magnitud del sismo.

Este 18 de febrero a las 11:00 h escucharemos el alertamiento por telefonía celular 📲🚨 solo en la Ciudad de México y el Estado de México durante el #Simulacro regional.



¡Atiende las indicaciones de los brigadistas y participa!

¿Cómo será el mensaje de alerta sísmica en celulares por Simulacro 2026?

La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones en México (CTR) confirmó la modificación del mensaje de alerta sísmica en México, eliminando la "Alerta Presidencial", pues era un texto que confundía y asustaba a los mexicanos.

Se espera que el mensaje especifique la fecha, la magnitud del sismo, el lugar en el que ocurrió el temblor. Además de la advertencia: "Realice procedimiento en caso de sismo".

Por otro lado, Claudia Sheinbaum, destacó que el volumen de la alerta sísmica bajará su intensidad .

En las próximas semanas, la @CRTGobMx emitirá los #Lineamientos para que todas las compañías telefónicas y fabricantes de celulares muestren el mismo mensaje en caso de que se active el sistema de alertamiento, eliminando la leyenda de "Alerta Presidencial".

¿Cuántos simulacros habrá en 2026?

Este año se realizarán dos Simulacros Nacionales, el primero será el miércoles 6 de mayo a las 11:00 horas, coincidiendo con el 40 aniversario de la creación del Sistema Nacional de Protección Civil.

Y el Segundo Simulacro Nacional 2026 será el 19 de septiembre a las 11:00 horas; esta será la primera vez que este ejercicio se realice en un fin de semana.

¿Cómo inscribir a mi casa en el simulacro del 18 de febrero?

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil compartió los pasos para poder registrar tu casa en el simulacro del 18 de febrero.

