Alerta por viruela del mono en EU, decenas acuden en busca de vacunas

Con la declaración de la Organización Mundial de la Salud, o OMS, de una emergencia de salud mundial por el brote de viruela del mono, los trabajadores de salud pública en Chicago, Illinois, están pidiendo a gritos más ayuda y más vacunas.

“Desafortunadamente, simplemente no tenemos la respuesta que nos gustaría ver”, dijo Kara Eastman, directora ejecutiva de Test Positive Aware Network, o TPAN, una organización sin fines de lucro con sede en Chicago.

Según un importante estudio publicado en el New England Journal of Medicine, la viruela del mono está siendo impulsada abrumadoramente por el sexo entre hombres.

Kara Eastman / Dir. ejecutiva de Test Positive Aware Network:

Parece que hay un poco de práctica discriminatoria en nuestro país que cuando se trata de ciertas comunidades, ya sea la comunidad LGBT o las comunidades de color, no respondemos tan rápido como deberíamos”.

TPAN organizó una clínica de vacunación contra la viruela del mono el lunes (25 de julio), pero muchos asistentes se fueron sin recibir vacunas.

“Vino mucha gente, mucha gente hizo fila temprano”, “Desafortunadamente, tuvimos que rechazar a algunas personas porque solo teníamos 100 (vacunas) para repartir. No tenemos suficientes vacunas para las personas y ellos lo necesitan y lo merecen, por lo tanto, debemos recibir los recursos que necesitamos para ayudar a la comunidad”.

Ya se han informado más de 200 casos del virus en Chicago, uno de los recuentos de casos más grandes en toda la ciudad en cualquier lugar de los Estados Unidos.

“Es un poco preocupante tener otro brote de alguna enfermedad nueva y cuestionable”, dijo David Grant, un residente de Chicago de toda la vida que trató de recibir la vacunas contra la viruela del mono con la esperanza de que ayude a proteger a las personas que lo rodean. “Esta no es una enfermedad gay. es otra infección viral, desafortunadamente. Nosotros y mi comunidad, la comunidad LGBTQIA+, tenemos que estar muy atentos a esto. Tenemos que educar a las personas y tener mucho cuidado y hacer lo mejor que podamos para no continuar con esta propagación. No necesitamos más estigma, más violencia y más denigración de nuestra gente y nuestra familia”.