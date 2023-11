Alexander Jacob, desaparecido en la alcaldía Iztacalco, ya está con su familia gracias a TV Azteca

Gracias al auditorio de Hechos AM, fue posible localizar a un joven desaparecido por 10 días y lograr que se reuniera nuevamente con su familia. Vivieron angustia, incertidumbre, desesperación. Desconocían el paradero de Alexander Jacob Hernández Holguín de 17 años, quien tiene problemas de lenguaje.

El salió de su casa en la colonia Gabriel Ramos Millán, en la alcaldía Iztacalco, el pasado 13 de noviembre, no supieron más de él.Presentaron denuncia ante fiscalía de justicia de la Ciudad de México, quien no pudo localizarlo. Clara Irene Hernández, mamá de Alexander, dijo que “conforme pasaron los días pues no, me marcaron por mucho una vez, señora como va? No tiene noticias ni sabe en donde ande su hijo, no puede no”.

Tampoco quedó registrado su recorrido en las cámaras de seguridad de la CDMX, no funcionaban: “Las tres cámaras más cercanas no servían, las otras cámaras no sirvieron de mucho porque no lo enfocaban a mi hijo”, dijo la mamá de Alxander Jacob.

Lo buscaron en las calles, algunos hospitales, el Semefo capitalino, sin resultados, desesperados, expusieron su caso a nivel nacional a través de la pantalla de TV Azteca, en el noticiero Hechos AM. La respuesta no se hizo esperar, ese mismo día fue localizado. A pesar de la dificultad de Alexander Jacob para comunicarse supieron que se identificaba como “cocol” conocido así por su familia y amigos.

Estaba internado en el hospital pediátrico de San Juan de Aragón, en la alcaldía Gustavo A. Madero en donde tenía 4 días internado por una fractura en la pierna derecha, producto de un atropellamiento cuyo responsable escapó.

Personal de salud vio la entrevista, lo identificó y dio aviso, “ya la trabajadora social me pasó para checar que si era mi hijo me pidió una foto y si gracias adiós era él… luego luego entrando me gritó mamá mamá y también así como emoción de tranquilidad más que nada”, cuenta la madre de Alexander Jacob. Su familia agradece a quienes les brindaron ayuda y en especial a Hechos AM, cuyo auditorio hizo posible que nuevamente están juntos.

Dios los bendiga y les agradezco demasiado… de TV Azteca de Hechos AM, ellos fueron los que me ayudaron demasiado a difundir la noticia. Clara Irene Hernández, mamá de Alexander

La tranquilidad volvió a su vida y ahora estarán cerca de él para que pueda recuperarse de su lesión. En Fuerza Informativa Aztecasiempre estamos para ayudar;