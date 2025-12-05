Informe revela que Putin ordenó ataque con agente Novichok en Reino Unido

Una investigación pública realizada y liderada por el expresidente de la Corte Suprema, Lord Anthony Hughes concluyó que el presidente ruso, Vladimir Putin, ordenó personalmente el ataque de 2018 con el agente nervioso Novichok contra el exagente doble Sergei Skripal en Salisbury, Reino Unido.

El informe detalla que la operación, llevada a cabo por la inteligencia militar rusa (GRU), debió ser autorizada "al más alto nivel, por el presidente Putin". Este ataque, planeado para asesinar al exagente, fue calificado por Hughes como "sorprendentemente imprudente", debido al uso de un agente químico militar introducido en un frasco de perfume falso.

Muere inocente por Putin

La imprudencia del ataque causó la trágica muerte de Dawn Sturgess, una madre de tres hijos. Sturgess murió cuatro meses después de que los Skripal fueran envenenados, luego de que su pareja, sin saberlo, encontrara el frasco de perfume con Novichok abandonado y se lo diera.

Lord Hughes concluyó que todos los involucrados en el intento de asesinato de Skripal son moralmente responsables de la muerte de Sturgess, calificándola de "víctima completamente inocente de los actos crueles y cínicos de otros". El informe aclara que el daño causado por el agente fue tan grave que ningún tratamiento médico podría haberla salvado.

Reino Unido sanciona a agencia rusa por ataque con Novichok

En respuesta a las contundentes conclusiones del informe, el primer ministro británico, Keir Starmer, anunció que el Reino Unido impondrá sanciones a la agencia de inteligencia militar rusa, el GRU, en su totalidad. Starmer afirmó que el informe es un recordatorio de la falta de respeto del Kremlin por las vidas inocentes.

El primer ministro aseguró que el Reino Unido siempre se enfrentará al "régimen brutal de Putin" y que las sanciones son el último paso en su defensa inquebrantable de la seguridad europea. La familia de la víctima agradeció las respuestas del informe, aunque señaló que aún quedan preguntas sin resolver.

Fallas de seguridad de autoridades británicas

La investigación analizó si hubo fallas por parte de las autoridades británicas en la protección de Skripal. Si bien se encontró que hubo fallas en el seguimiento del exagente (no se le hizo evaluaciones escritas regulares), el informe concluyó que medidas de seguridad adicionales no habrían evitado el envenenamiento.

Según el informe, la única manera de evitar el ataque habría sido darle a Skripal una identidad completamente nueva, lo cual no se consideró necesario en 2018. El ataque buscaba ser una demostración pública del poder de Rusia, enviando un mensaje tanto dentro como fuera del país.