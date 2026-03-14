La alfombra roja de los Premios Oscar 2026 es uno de los escenarios más icónicos del cine, al congregar a grandes actrices y actores para reconocer el trabajo de ellos y de los productores de cine, así como el talento detrás de una filmación.

Este magno evento implica una logística que debe ser cuidadosamente planeada y, para su preparación, se contempla varios días de trabajo con decenas de técnicos para crear el pasillo por el que desfilan las estrellas.

¿Cuál es el costo de instalar la alfombra roja para los Premios Oscar 2026?

La edición 98 de los Premios Oscar 2026 se celebrará el próximo domingo 15 de marzo en el Dolby Theatre de Los Ángeles.

La ceremonia para reconocer a lo mejor del cine del año pasado será conducida por el comediante Conan O'Brien.

El costo de la instalación de la alfombra roja para los Premios Oscar 2026, de acuerdo con estimaciones de WalletHub, es de 24,700 dólares.

El 3 de febrero de 2026, la Academy of Motion Picture Arts and Sciences publicó que el productor ejecutivo y showrunner de los Oscar, Raj Kapoor, y la productora ejecutiva Katy Mullan anunciaron a los miembros de su equipo para esta edición.

La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas es la principal organización cinematográfica del mundo y cuenta con más de 11 mil miembros, entre los que se encuentran los artistas y líderes de la industria cinematográfica.

¿Cuánto dura la ceremonia de los Premios Oscar 2026?

La edición de los Premios Oscar 2026 estará llena de música en vivo, actuaciones con personajes invitados y un homenaje a las actrices, actores y talento cinematográfico que fallecieron.

Se tiene planeado que la ceremonia dure tres horas y media, a diferencia de la de edición 2002, que fue la transmisión más larga en la historia de los Oscar por durar cuatro horas y 23 minutos.

Mexicanos nominados a los premios Oscar

Guillermo del Toro está nominado por “Frankenstein”, pero junto con él, más talento pondrá el nombre de México en alto y ellos son: