“Alito” Moreno podrá conocer acusaciones por enriquecimiento ilícito

Un juez federal ordenó a la Fiscalía General de Justicia de Campeche permitir al dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro, “Alito”, Moreno Cárdenas conocer las acusaciones que se siguen en su contra por un presunto enriquecimiento ilícito.

Según registros judiciales, el titular del Juzgado Primero de Distrito de dicha entidad concedió este viernes una suspensión con el objetivo de que el líder partidista acceda a dicha información sobre el ilícito que se le imputa y que se sanciona hasta con 25 años de cárcel.

El priísta promovió el juicio de amparo el pasado 22 de agosto contra el agente del Ministerio Público de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del estado de Campeche y entre los actos que reclama está la negativa de tener acceso a la carpeta de investigación.

Se trata del tercer amparo promovido por Alejandro, “Alito”, Moreno, pues los dos primeros se relacionan con los audios difundidos por la gobernadora Layda Sansores, en los que se le involucra en actividades irregulares.

En agosto un tribunal federal revocó la suspensión otorgada por un juez de Nuevo León que impedía a Sansores, divulgar audios o hacer pronunciamientos sobre el dirigente partidista.

Para los magistrados del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Cuarto Circuito, el juzgador carecía de competencia para frenar los dichos audios de Sansores y otorgar el beneficio judicial a Moreno pues ya había declinado el caso a un juez de Campeche.

“Jurídicamente no fue correcto que el juez de Amparo admitiera la ampliación de la demanda, puesto que ya se había declinado a la competencia y, por ello, no podía pronunciarse sobre ese tópico hasta en tanto el Juzgado residente en Campeche le informara si la acepta o no, quien en todo caso estaría obligada a proveer sobre la ampliación de la demanda y la suspensión del acto”, se concluyó.

En junio “Alito” Moreno promovió la primera demanda de amparo

Incluso, en su resolutivo, los magistrados explicaron que el juez de Nuevo León tampoco podía pronunciarse respecto a la suspensión de plano, pues aunque se exponga que se trata de actos prohibidos por el artículo 22 constitucional, “y la regla general es que debe proveerse a prevención, en el caso, el secretario encargado del despacho ya se había pronunciado respecto a esos actos negando la suspensión de plano, auto que no fue impugnado”.

Desde junio pasado el dirigente nacional del PRI promovió una serie de amparos para evitar que la gobernadora de Campeche, Layda Sansores se manifieste en su contra y difunda audios sobre su persona.





De esta forma “Alito” Moreno busca que un juez federal de la Ciudad de México y otro de Campeche prohíban a la mandataria estatal afectar su imagen y expresarse desde el Gobierno local contra él y sus actividades como líder partidista.

Fue desde el pasado 9 de junio cuando Alejandro Moreno promovió la primera demanda de amparo para que cesen las declaraciones, manifestaciones y comentarios” por parte de la mandataria estatal, que han sido “enviados, publicados y difundidos a través de sus redes sociales oficiales”.