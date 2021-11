Anuncia Alonso Ancira pago de 50 mdd a Pemex por caso Agronitrogenados

Alonso Ancira, empresario y propietario de Altos Hornos de México (AHMSA), anunció que transferirá en las siguientes horas 50 millones de dólares a Petróleos Mexicanos (Pemex) como primer pago de la reparación del daño por el caso Agronitrogenados.

Durante una audiencia virtual celebrada este viernes en el Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, se acordó el primer pago por los 216 millones de dólares que se ha comprometido a entregar a la empresa productiva del Estado mexicano para que el proceso penal en su contra sea cancelado.

En abril pasado, la Fiscalía General de la República (FGR) acordó la liberación del empresario conocido como el “Rey del Acero”, a cambio de pagar 216.6 millones de dólares como reparación del año a Pemex y la fecha límite para que Alonso Ancira pueda resarcir ese pago vence el próximo 30 de noviembre.

“Voy a adelantar este primer pago. Estamos listos para cumplir. No me voy a arriesgar a perder la empresa por no cumplir con el pago y la garantía acordada con Pemex”, señaló Ancira en la audiencia de este viernes.

Alonso Ancira se conectó a la audiencia desde algún lugar de Estados Unidos, argumentando con un dictamen médico que está sometido a un tratamiento por un problema severo de hipertensión arterial.

¿En qué consiste el caso Agronitrogenados?

El 16 de enero de 2014, Pemex, bajo la dirección de Emilio Lozoya, compró la empresa Agronitrogenados, con una inversión de 475 millones de dólares, incluyendo la compra de activos existentes, así como la rehabilitación y renovación de la planta.

La planta Agronitrogenados era propiedad de AHMSA, de Alonso Ancira, también detenido y señalado por un presunto soborno tras la venta de la planta y a quien también se le vincula con el caso de Odebrecht.

Por los hechos que involucran la transacción, el empresario fue detenido en España y luego de varios meses extraditado a México en donde sigue su proceso en libertad.