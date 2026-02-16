Parto inesperado: Alumna da a luz en el baño de su escuela en Suchiapa, Chiapas

En plena jornada escolar de este lunes 16 de febrero, una alumna de 16 años dio a luz dentro del baño de una escuela de nivel medio superior en el municipio de Suchiapa, Chiapas.

El parto inesperado movilizó a personal del plantel y a cuerpos de emergencia, quienes lograron trasladar sanos y salvos a la madre y al bebé recién nacido.

Alumna da a luz en baños de su preparatoria en Chiapas

De acuerdo con información extraoficial, la joven cursa el cuarto semestre en la Escuela Preparatoria Agropecuaria “Juan Sabines Gutiérrez”, ubicada en el municipio de Suchiapa.

Según testigos, la adolescente se sintió mal y se fue al baño. Posteriormente, compañeras la encontraron en trabajo de parto, por lo que llamaron al personal educativo y los cuerpos de emergencia.

Al acudir al lugar, personal administrativo localizó a la adolescente, por lo que se activaron los protocolos internos para brindar apoyo a la menor y recibir al pequeño.

El recién nacido es de sexo masculino, con un peso aproximado de 2 kilos 930 gramos, quien, pese a las circunstancias, habría nacido en buenas condiciones de salud.

Atención médica a la alumna en Chiapas

Tras el nacimiento, elementos de Protección Civil, con apoyo de la Policía Municipal, personal docente y directivo, acudieron al sitio para reforzar la atención a la joven madre y al recién nacido.

Tanto la alumna como el bebé fueron trasladados a un nosocomio cercano para su valoración médica. Los reportes difundidos indican que ambos se encuentran estables y fuera de peligro.

Las autoridades refieren que los papás de la adolescente no sabían sobre el estado del embarazo, mientras que las autoridades investigan el caso al tratarse de una menor de edad.

Embarazos adolescentes en México: una crisis silenciosa sin atenderse

Los embarazos adolescentes en México siguen siendo un problema de fondo. De acuerdo con datos del INEGI, en 2023, el 10.4 % de las mujeres de entre 15 y 19 años ya había enfrentado al menos un embarazo en los cinco años previos a la encues

Estados como Chiapas, Guerrero y Zacatecas se mantienen entre las entidades con las tasas más altas de embarazo adolescente, una situación que suele repetirse en regiones con mayores niveles de pobreza, rezago educativo y limitado acceso a servicios de salud.

Aunque el tema suele reducirse a la falta de educación sexual, lo cierto es que el problema es más profundo: tiene raíces económicas, sociales y de desigualdad que siguen sin abordarse de manera integral.