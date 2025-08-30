Alumna reclutaba a compañeras para explotarlas sexualmente: así eran engañadas en QRoo

Estudiantes en Quintana Roo eran víctimas de explotación sexual, pero la persona que presuntamente las reclutaba era una alumna en un plantel educativo, de acuerdo con la investigación de las autoridades.

Información de la Fiscalía General del Estado reveló que fue posible detectar que alumnas de una secundaria eran reclutadas para ofrecer servicios sexuales en la entidad y fuera de ella.

Rescatan a dos menores víctimas de explotación sexual en QRoo

Las autoridades dieron a conocer este viernes 29 de agosto de 2025 que rescataron a dos menores, presuntas víctimas de trata de personas en su modalidad de prostitución ajena, además de que lograron detener a una mujer, por su presunta relación en los hechos.

“Derivado del programa Prevención a través de la educación, impartido por la Fiscalía General del Estado, fue posible rescatar a dos menores, presuntas víctimas de trata de personas en su modalidad de prostitución ajena, además de que lograron detener a una femenina, por su presunta relación en el delito mencionado”, informó.

Alumna reclutaba a compañeras de clase para dar servicios sexuales

Las primeras indagatorias señalan que en una escuela secundaria ubicada en la Supermanzana 64 del municipio de Benito Juárez, una alumna presuntamente reclutaba a compañeras de clase, para trabajar de dando servicios sexuales a cambio de dinero y regalos, dentro y fuera del estado.

Las adolescentes al parecer eran convencidas por su compañera, quien las llevaba con su “jefa”, identificada como Elizabeth Shekina “N”, quien era la probable encargada de enganchar, transportar y entregar a las menores con los clientes que contrataban los servicios sexuales por un costo de entre 2 mil 500 y 3 mil pesos, de los que ella se quedaba con una comisión de 500 pesos.

Víctimas de explotación sexual recibían celulares

Para realizar esos servicios, las menores eran llevadas a moteles; además del pago en efectivo, los clientes les daban obsequios como teléfonos celulares y otros objetos, aprovechando la vulnerabilidad de las víctimas.

Tras investigar los hechos, la Fiscalía solicitó y obtuvo de un Juez de Control la orden de aprehensión en contra de Elizabeth Shekina “N”, misma que fue cumplimentada, para presentarla ante la autoridad que la requirió; en el periodo constitucional previsto definirán su situación jurídica.

