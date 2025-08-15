Caen madre y tío por abuso sexual infantil y maltrato contra niño de 6 años en Jalisco

La Fiscalía General del Estado de Jalisco y el Buró Federal de Investigaciones (FBI) de Estados Unidos, informó que fueron detenidos Alfredo Salvador “N” y Jessica Nohemí “N”, tío y madre de un niño de seis años, acusados de múltiples delitos relacionados con abuso sexual infantil, corrupción de menores, maltrato y trata de personas.

La detención se realizó la mañana del 14 de agosto en la Zona Metropolitana de Guadalajara. Alfredo Salvador “N” fue capturado en Tlajomulco de Zúñiga y Jessica Nohemí “N” en Zapopan, en dos operativos simultáneos llevados a cabo por Policías de Investigación adscritos a la Vicefiscalía en Atención a Mujeres, Niñas, Niños y Adolescentes, Razón de Género y la Familia.

¿Cómo descubrieron que la madre y el tío abusaban del niño?

El pasado 8 de agosto, la Fiscalía recibió un oficio del Agregado Jurídico del FBI, en el que se informaba que una fuente anónima denunció la existencia de un video de abuso sexual infantil difundido en un foro de la “dark web” en julio de este año.

Tras las investigaciones, se identificó a Alfredo Salvador “N” como la persona que aparecía cometiendo el delito en las imágenes. Se solicitaron órdenes de aprehensión contra él por los delitos de abuso sexual infantil agravado, corrupción de menores, maltrato infantil y trata de personas en su modalidad de explotación sexual.

En el caso de Jessica Nohemí “N”, de 32 años, madre del menor, se giró orden de aprehensión por maltrato infantil, pues las indagatorias apuntan a su responsabilidad directa en la omisión y agravios contra su hijo.

Realizan cateos y encuentran pruebas clave en el caso del menor víctima de abuso sexual

La Fiscalía informó que, de forma paralela, se ejecutaron cateos en dos domicilios ubicados en Arenales Tapatíos, Zapopan, y en Lomas de Tejeda, Tlajomulco. En ambos lugares se recabaron indicios que podrían ser clave para robustecer la carpeta de investigación.

Los detenidos fueron puestos a disposición de la autoridad judicial y se espera que en los próximos días se lleve a cabo la audiencia de formulación de imputación.

Posibles sanciones para los acusados de abuso sexual infantil y maltrato infantil

En México, el delito de abuso sexual infantil agravado puede alcanzar penas de hasta 20 años de prisión, dependiendo de la gravedad y circunstancias del caso. La corrupción de menores y la trata de personas en su modalidad de explotación sexual son delitos considerados graves, con sanciones que van de los 15 a los 30 años de cárcel.

En el caso del maltrato infantil, la pena puede variar entre 2 y 6 años de prisión, aunque se incrementa si se demuestra que el hecho derivó en daños graves a la salud física o psicológica del menor.

Cifras de abuso sexual infantil en México

De acuerdo con datos de la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM), con base en cifras de la Secretaría de Salud, en 2024 fueron atendidos 8 mil 775 infantes por lesiones relacionadas con violencia sexual.

De este total:



610 eran menores de 0 a 5 años

1,217 tenían entre 6 y 11 años

6,948 eran adolescentes de 12 a 17 años

El 92.71% de las víctimas fueron niñas o adolescentes mujeres (8,136 casos), el 7.06% hombres (620 casos) y en 19 no se especificó el sexo.

Finalmente el Fiscal Estatal, Salvador González de los Santos, reiteró que en Jalisco no habrá impunidad en casos que vulneren a niñas, niños y adolescentes. “Este caso se resolvió gracias a la colaboración internacional y a la denuncia ciudadana”, afirmó.

Las investigaciones continúan para determinar si existen más víctimas o material relacionado con la red de explotación detectada.