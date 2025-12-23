Cae presunto asesino del coordinador del IMSS-Bienestar en Guerrero

En menos de 24 horas, fue capturado Francisco “N”, señalado como presunto autor del homicidio de Raymundo Cabrera Díaz, coordinador regional del programa IMSS-Bienestar en Tlacotepec, Guerrero.

Tras el homicidio registrado la mañana del pasado lunes , las autoridades desplegaron un operativo con patrullajes tácticos, filtros de revisión, cierre de accesos y trabajos finos de inteligencia, lo que permitió ubicar al sospechoso en las inmediaciones de Chilpancingo, donde fue interceptado y sometido.

Las primeras indagatorias señalan que, Francisco “N” habría participado de manera directa en la ejecución del funcionario, por lo que se convirtió en objetivo prioritario.

Al momento de su detención, las autoridades confirmaron que ya contaba con una orden de aprehensión vigente por homicidio, en un hecho distinto, cometido en agravio de una mujer de nombre Esther “N”.

El presunto homicida fue trasladado bajo resguardo y puesto a disposición del Ministerio Público, mientras se reforzó la vigilancia en la capital ante posibles reacciones.

Juez determinará situación del detenido por homicidio

Tras la captura del sujeto, se informó que será un Juez de Control quien determine su situación jurídica en las próximas hora.

Se informó que la captura, es resultado de la estrategia de seguridad que se implementa en Chilpancingo con la finalidad de que los hechos no queden impunes.

¿Cómo asesinaron al coordinador del IMSS-Bienestar en Guerrero?

El médico cirujano del IMSS Bienestar, Raymundo Cabrera Díaz, de 55 años, fue asesinado a tiros dentro de un restaurante en Chilpancingo, Guerrero.

Se trató de un ataque directo que ocurrió a plena luz del día y ante la mirada de comensales y empleados del lugar.

La víctima era coordinador regional del Programa IMSS-Bienestar y era conocido en comunidades de la región por su trabajo cercano con la población.

Testigos de lo ocurrido, señalaron que el médico fue atacado a balazos mientras se encontraba dentro del establecimiento, luego de intentar ponerse a salvo.