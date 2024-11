Alumnos de primaria estudian en iglesia tras perder escuela por “Otis” y “John”

Estudian bajo la mirada de San Judas Tadeo, estos niños toman enseñanza todos los días, son alumnos de la escuela primaria vespertina Fernando Montes de Oca ubicada en la colonia Miramar, quienes hoy han ocupado la iglesia de este asentamiento como recinto de enseñanza y es que, de acuerdo a directivos de la institución, su centro de estudios oficial fue dictaminado por la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil Estatal como no apto para el alumnado después de los daños ocasionados por el huracán “Otis” y “John” en Acapulco .

Alumnos, con estragos educativos y adversidades por afrontar

Ante esta adversidad que afronta la población estudiantil, padres de familia indican que ha causado estragos en los pequeños.

“La verdad, mi hijo tiene una enfermedad y no puede estar tanto tiempo sentado en las escaleras, le duele mucho la parte de la columna de atrás, entonces, a veces lo quiero mandar y a veces no, esto es muy complicado para él”, explicó la madre de familia, Fernanda Vázquez.

Según los directivos de este centro escolar, la deserción en esta institución supera el 20 por ciento y es que lo asocian a que algunas familias no profesan el catolicismo y prefieren no mandar a sus hijos a este recinto religioso.

“Es muy difícil porque, como usted ve, están bañados en sudor, o sea, el calor es insoportable. Ahorita va a ver la iglesia, tiene prácticamente la mitad de láminas y la mitad no, nos andamos escondiendo donde hay sombra ", reveló Francisco Javier López, director de la escuela.

Padres de familia indican que el horario escolar se ha tenido que recortar a solo dos horas de estudio, esto debido a las altas temperaturas que se registran al interior de la iglesia, lo que conlleva un retraso estudiantil en los poco más de 120 niños que acuden martes y jueves que hay espacio en la iglesia.

“No, no tienen el horario completo porque no tienen un lugar digno dónde les den clase, o sea, les da mucho el sol, no es un lugar digno como ve usted, es una iglesia, pues, no todo tiene su techado”, agregó la señora Flora Merino, madre de una alumna.

Estos padres de familia y directivos de este centro de estudios, piden que su escuela sea reacondicionada para que pueda volver a su funcionamiento normal.

De acuerdo con representantes de la delegación de los servicios educativos de la región Acapulco-Coyuca de Benítez, hasta el momento se están construyendo aulas de madera improvisadas que servirán para alojar a los más de 500 niños de los turnos matutino y vespertino que toman clase en la iglesia.