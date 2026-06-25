VIDEO | Violenta riña en Iztapalapa: Conductor de bicitaxi pierde la vida tras ataque con arma blanca

Un violento enfrentamiento ocurrido en calles de la alcaldía Iztapalapa dejó como saldo la muerte de un hombre, quien se desempeñaba como conductor de un bicitaxi. Los hechos se registraron en la calle Paso de Ovejas, ubicada dentro de la colonia Leyes de Reforma.

¿Qué sucedió en la calle Paso de Ovejas de la colonia Leyes de Reforma?

De acuerdo con los reportes preliminares sobre el incidente, el trabajador del volante se involucró en una discusión que escaló rápidamente a una gresca física con otro individuo.

Durante el forcejeo, el contrincante de la víctima sacó un arma blanca y le propinó diversas heridas, causándole lesiones fatales en el lugar.

Un hombre murió tras una riña en la colonia Leyes de Reforma, en Iztapalapa.



De acuerdo con los primeros reportes, la víctima fue atacada con un arma blanca durante una pelea. Hasta el momento no hay detenidos.@PLATA11CDMX con el reportehttps://t.co/dV8hDsBlL4 pic.twitter.com/t6I5FGH1SC — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) June 25, 2026

Detalles del ataque mortal contra un bicitaxista en Iztapalapa

Tras el ataque, el agresor logró escapar de la zona antes de la llegada de los servicios de emergencia. Hasta el momento, las autoridades competentes no han reportado la captura de ninguna persona relacionada con estos hechos, por lo que las investigaciones continúan abiertas para intentar esclarecer el móvil del homicidio y dar con el paradero del responsable.

