¡La batalla llega a la SCJN! Grecia Quiroz busca tumbar la reforma electoral de Michoacán

La discusión sobre las candidaturas independientes en Michoacán llegó este jueves a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). La presidenta municipal de Uruapan, Grecia Quiroz, acudió al máximo tribunal del país para presentar un Amicus Curiae, un documento jurídico mediante el cual busca aportar argumentos que respalden la revisión de la reforma electoral aprobada por el Congreso estatal.

La alcaldesa sostiene que los cambios a la legislación representan un obstáculo para quienes buscan competir por un cargo de elección popular sin el respaldo de un partido político. Durante su visita estuvo acompañada por integrantes del llamado Movimiento Independiente del Sombrero, quienes manifestaron su apoyo a la acción legal emprendida.

Buscan revertir la reforma electoral

Horas antes de acudir a la SCJN, Grecia Quiroz informó que también impulsaría una acción para cuestionar la constitucionalidad de la reforma aprobada en Michoacán. En este esfuerzo estuvo acompañada por el diputado local independiente Carlos Bautista Tafolla y por Julián LeBarón, quien ha manifestado su intención de buscar la gubernatura de Chihuahua por la vía independiente.

La presidenta municipal argumentó que las nuevas reglas no ofrecen condiciones equitativas para quienes no pertenecen a un instituto político. Explicó que los aspirantes independientes carecen del financiamiento y de la estructura con la que cuentan los partidos, situación que, desde su perspectiva, coloca a estos ciudadanos en una posición de desventaja.

Quiroz también señaló que la legislación dificultaría la participación de personas que busquen competir bajo el esquema del Movimiento del Sombrero, organización que surgió alrededor del proyecto encabezado por Carlos Manzo.

La presidenta municipal de Uruapan, Michoacán, Grecia Quiroz acudió a la Suprema Corte para presentar un Amicus Curiae con el que aporta argumentos a los ministros para echar abajo la reforma electoral estatal.



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Señalan obstáculos para los aspirantes independientes

Durante sus declaraciones, la alcaldesa sostuvo que la reforma limita incluso la posibilidad de realizar campañas en caso de que otros ciudadanos decidan contender como independientes. Por ello, insistió en que la legislación debería modificarse para permitir condiciones más accesibles y brindar herramientas que hagan viable este tipo de candidaturas.

Además, aseguró que continuarán utilizando todos los mecanismos legales disponibles para impugnar la reforma y pidió a los tribunales analizar el tema considerando el derecho de los ciudadanos a participar en la vida política sin necesidad de integrarse a un partido.

Quiroz aclaró que actualmente no contempla competir por otro cargo de elección popular. Sin embargo, afirmó que el Movimiento del Sombrero continuará respaldando a ciudadanos interesados en participar mediante candidaturas independientes y aseguró que su proyecto seguirá enfocado en las causas sociales y en el apoyo ciudadano.