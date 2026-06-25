Oficial: Fechas confirmadas para el Servicio Militar para Mujeres 2026 en México y requisitos para liberar la cartilla

¡Atención, mexicanas! Si te interesa sumarte a las filas del Servicio Militar Nacional (S.M.N.) como voluntaria, este 2026 trae cambios importantes que debes conocer. Desde el año 2000, las mujeres pueden integrarse de forma voluntaria a estas actividades con el objetivo de promover la equidad de género, asegurar la igualdad de derechos y fortalecer su papel en el desarrollo del país.

Hacer el servicio militar ya no es exclusivo de los hombres; ahora, a todas las participantes que concluyen su preparación se les entrega su Cartilla de Identidad del S.M.N. y su respectiva Hoja de Liberación. Este documento oficial se otorga exactamente bajo las mismas condiciones y circunstancias que al personal masculino, sirviendo como un reconocimiento formal a su capacitación ciudadana y aquí te contamos todo lo que necesitas saber sobre fechas y requisitos.

¿Cuáles son los requisitos para el Servicio Militar Femenino?

Si deseas registrarte para formar parte del programa, debes presentarte en el módulo correspondiente y cumplir con los siguientes requisitos oficiales:



Edad y Acta: Tener entre 18 y 39 años, presentando una fotocopia simple de tu acta de nacimiento.

Tener entre 18 y 39 años, presentando una fotocopia simple de tu acta de nacimiento. Comprobante de estudios: Fotocopia simple del certificado de tu grado máximo de estudios.

Fotocopia simple del certificado de tu grado máximo de estudios. Fotografía: Una fotografía tamaño credencial, a color o blanco y negro, tomada de frente.

Una fotografía tamaño credencial, a color o blanco y negro, tomada de frente. Hoja de registro: Documento en el que deberás señalar tu deseo de participar en el Programa de Adiestramiento del S.M.N., la cual se te proporcionará directamente en el módulo respectivo.

Documento en el que deberás señalar tu deseo de participar en el Programa de Adiestramiento del S.M.N., la cual se te proporcionará directamente en el módulo respectivo. Carta responsiva: Este documento

Examen médico: Una evaluación que se te practicará en la misma unidad donde realices tu registro.

¿Cuándo iniciarán las fases de adiestramiento para mujeres en 2026?

Para este año 2026, la estructura operativa del Servicio Militar Nacional experimentó una reestructuración profunda en sus fases de adiestramiento obligatorio y voluntario. Con el nuevo esquema, las jornadas ya no se extienden a lo largo de todo el año, sino que el calendario se dividió formalmente en dos bloques o escalones, integrados por 13 sesiones sabatinas cada uno:



Primer Escalón de adiestramiento: Inicia sus actividades en el campo militar a partir del sábado 14 de febrero y concluye su periodo el 9 de mayo de 2026.

Inicia sus actividades en el a partir del sábado 14 de febrero y concluye su periodo el 9 de mayo de 2026. Segundo Escalón de adiestramiento: Arranca de manera formal el sábado 1 de agosto y finaliza sus sesiones el 24 de octubre de 2026.

Al concluir de forma satisfactoria cada uno de estos bloques de preparación, las mujeres voluntarias obtendrán de inmediato una constancia oficial de culminación del S.M.N. Posteriormente, las autoridades militares informaron que la liberación general de la cartilla de identidad para las integrantes de ambos escalones se realizará de manera conjunta en el mes de diciembre de 2026, completando así su proceso de acreditación ciudadana ante las fuerzas armadas.