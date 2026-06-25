Héroe sin capa en CDMX: Policía de tránsito salva a hombre que intentaba lanzarse de un hotel en la Cuauhtémoc

Un hombre de aproximadamente 38 años de edad, identificado como Erick, intentó lanzarse de la ventana de un hotel, ubicado en calles de la colonia Doctores, en la alcaldía Cuauhtémoc, en la Ciudad de México (CDMX); logró ser rescatado por un policía de tránsito.

Los hechos ocurrieron en el cruce de Viaducto Miguel Alemán y Eje Central Lázaro Cárdenas, en la colonia Doctores.

Estaba bajo el influjo de sustancias: Así fue el rescate del hombre que intentó aventarse del hotel

Los primeros reportes indican que Erick, un hombre de 38 años de edad, amenazaba con lanzarse desde el segundo piso del Hotel Oslo. Al notar que el sujeto intentaba aventarse, testigos alertaron a los servicios de emergencia ante el riesgo inminente.

Al llegar al lugar, las autoridades intentaron entablar un dialogo con el hombre, quien declaró haber consumido estupefacientes, situación que presuntamente alteró su estado emocional y lo llevó a intentar atentar contra su integridad física.

Mientras dialogaban, uno de los oficiales de tránsito logró acercarse a la víctima y ponerla a salvo.

#AlMomento | Un policía de tránsito rescató a un hombre que iba a caer del segundo piso de un hotel en la colonia Doctores.



Es el reporte de @PLATA11CDMX para #AztecaNoticias. pic.twitter.com/jalSCl6LAq — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) June 25, 2026

¿Qué pasará con Erick, el hombre que intentó lanzarse del hotel?

Al ser rescatado, Erick quedó bajó resguardo de paramédicos y personal especializado, quienes le brindaron la atención médica adecuada, así como una valoración psicológica.

Hasta el momento las autoridades no han dado una declaración sobre si el hombre de 38 años ya fue identificado por alguno de sus familiares o personas cercanas. No hay más información sobre el caso de Erick.

¿Qué hacer si notas que una persona quiere lanzarse en CDMX?

En caso de notar a una persona en posible riesgo de lanzarse de un puente, una ventana o cualquier otra estructura, lo primero que debes hacer es contar a los servicios de emergencia para solicitar su apoyo; recuerda mantener una distancia prudente y no ponerte en riesgo.

Si es un puente, estación del Metro o lugar público, busca a un oficial o al personal de seguridad para alertarlos de inmediato.

Mientras llega la ayuda, si puedes establecer contacto seguro, indícale que hay profesionales que pueden escucharla en la Línea de la Vida o en LOCATEL.