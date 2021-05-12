Joven mata a su amigo por violar a su hermano menor en Perú

En Perú, Roberto Ramírez Caycho confesó haber matado a su amigo, Kevin Aburto, luego de encontrar videos en los que presuntamente cometió abusos sexuales en contra de su hermano menor.

Desde finales del año pasado, específicamente el 27 de diciembre de 2020, Kevin Aburto estaba reportado como desaparecido en Perú. Fue hasta ahora, cinco meses después, que Roberto Ramírez Caycho confesó haber asesinado a su amigo; así como esconder el cuerpo con ayuda de su familia.

Roberto Ramírez relató que todo sucedió un día que ambos estuvieron tomando alcohol, motivo por el cual tomó el celular de su amigo durante la convivencia.

Al buscar entre sus videos, encontró grabaciones en las que el joven de 28 años abusaba sexualmente de su hermano menor, un adolescente de 15 años.

“Yo le pedí que me prestara su celular y en su galería encuentro un video haciéndole tocamientos indebidos a mi hermano menor, que tiene 15 años”, expresa el presunto asesino de 18 años de edad.

Roberto mató a su amigo y su familia le ayudó con el cuerpo

En un video difundido en medios internacionales, Roberto Ramírez confiesa los detalles del homicidio y narra que al descubrir a su amigo abusando de su hermano menor, decidió amarrarlo a una silla con una cadena y con una cuerda para que no pudiera moverse.

“Me entró un montón de cólera y furia, y le pedí plata para que no lo tocará, pero antes de eso lo amarré a una silla con cadena y soga para que no se pudiera mover”, confiesa el joven.

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Posteriormente, según su relato, procedió a cortarle el cuello y con ayuda de varios familiares y amigos escondieron el cuerpo, quienes aún tenían entre sus posesiones el celular del joven fallecido en Perú.

Roberto Ramírez Caycho quedó detenido por la División de Investigación de Homicidios de Perú, al igual que cuatro personas más de su familia y otro amigo de Roberto de origen venezolano.

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