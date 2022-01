VIDEO: Agradece AMLO a quienes levantaron su estatua en Atlacomulco

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), envió un mensaje de agradecimiento a quienes mandaron a construir una estatua de su persona en el municipio de Atlacomulco, Estado de México.

Les dijo que no se preocupen luego de que la estatua fue derrumbada el fin de semana, ya que si a él le hubieran preguntado sobre la construcción de esta, él hubiera dicho que no la quería porque no le gusta la vanidad.

El mandatario agradeció a quienes tuvieron la iniciativa de levantar la estatua de su persona en el municipio de Atlacomulco y minimizó el hecho de que haya sido derrumbada.

“Decirles que los quiero mucho que les agradezco mucho por su iniciativa, son mis amigos del alma como millones de mexicanos, los queremos mucho, amor con amor se paga, pero que tomen en cuenta de que yo he expresado de que no quiero que pongan a calles, a parques, a escuelas mi nombre, ni quiero que me levanten ninguna estatua no quiero nada de eso”, reiteró López Obrador.

En su primera conferencia matutina desde el Palacio Nacional de este 2022, AMLO pidió a los que tuvieron la iniciativa que no se sientan mal por lo ocurrido con el monumento e insistió en su agradecimiento.

“Si ellos me hubieran preguntando seguro los hubiera convencido, de no hacer esta estatua que derribaron, quien lo haya hecho, aquí lo importante es que no se sientan mal, les agradezco por sus buenas intenciones pero también que me hagan caso, no me gusta lo que tenga que ver con vanidad, el culto a la personalidad”, aseguró.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ rechazó ser consultado para la colocación de una estatua en su honor, que luego fue removida en Atlacomulco, Estado de México y descartó ese tipo de homenajes pic.twitter.com/3zV4H5rgjn — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) January 3, 2022

Develan estatua de AMLO en Atlacomulco

El expresidente municipal de Atlacomulco, Roberto Téllez Monrroy, develó, la semana pasada, un estatua del presidente Andrés Manuel López Obrador, ubicada en la plaza central del municipio, considerada la cuna del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Días antes de que el alcalde de Atlacomulco dejara la administración, se realizó la develación de la estatua de AMLO .

En la ceremonia de la develación de la estatua, en la que aparece el presidente con los brazos cruzados, el hoy exalcalde de Atlacomulco destacó los que consideró los logros del presidente en lo que va de su administración.

Dos días después la estatua fue derrumbada.