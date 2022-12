AMLO pide a Bad Bunny que ofrezca concierto gratuito en el Zócalo

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) pidió al cantante puertoriqueño Bad Bunny que analice la posibilidad de regresar posteriormente a México para ofrecer un concierto gratuito en el Zócalo capitalino.

En la mañanera de hoy, AMLO dijo que este concierto sería gratuito y el gobierno pondría luces y el escenario, con la finalidad de ofrecer un espectáculo a jóvenes que no pudieron acudir a los conciertos de Bad Bunny el fin de semana, debido a los costos, pero también por la clonación de los boletos.

#EnLaMañanera el presidente @lopezobrador_ aseguró que quiere que en un futuro #BadBunny se presente en el #Zócalo de la #CDMX, aunque sin pago de honorarios. pic.twitter.com/MRD4ZNKdYn — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) December 14, 2022

“Lo estoy plantenado, no pierdo nada y sé que es una gente sensible, tiene muchos seguidores, es un fenómeno mundial”, declaró sobre el cantante Bad Bunny.

El presidente López Obrador calificó a Bad Bunny como una persona solidaria y sensible, por lo que pidió que analice la posibilidad de ofrecerlo.

“El Bad Bunny es gente solidaria, tengo antecedentes de su actuación, en Puerto Rico y es sensible y decirle que nos dio mucho sentimiento ver a jóvenes tristes que no pudieron entrar porque les clonaron sus boletos, les hicieron fraude, algunos llorando porque ahorraron durante mucho tiempo para poder comprar sus boletos, la verdad que sí me produjo sentimientos”, declaró el mandatario al explicar los motivos de su petición al cantante.

Bad Bunny... ¡¿en el Zócalo?! 😱#EnLaMañanera el presidente @lopezobrador_ pidió al cantante puertorriqueño ofrecer un concierto gratuito en la #CDMX debido a la gran cantidad de fans que no pudieron entrar a sus conciertos ante los problemas con los boletos. pic.twitter.com/hPShTKiUmy — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) December 14, 2022

AMLO critica actuación en Cofece por caso de boletos de Bad Bunny

AMLO también aprovechó el tema de los boletos clonados para el concierto de Bad Bunny para criticar a organismos autónomos creados para evitar los acaparamiento, como es Cofece, pues dijo que en estas situaciones demostró ser una institución “de adorno que no ayuda a evitar a que existan los monopolios”.

“Donde está la institucion fachada que simularon, se supone que lo crearon para que no haya monopolios, como crearon el IFETEL para que no haya monopolos en medios de comunicación”, dijo.

Anunció que el próximo lunes, Ricardo Sheffield, titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), dará a conocer qué ocurrieron con los boletos para el concierto de Bad Bunny.