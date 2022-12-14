¿De qué trató la mañanera de AMLO? Resumen del 14 de diciembre

Este 14 de diciembre, en la mañanera de AMLO se abordaron diversos temas, pero el Presidente inició la conferencia recordando a Miguel Barbosa, gobernador de Puebla, quien falleció este martes; este es el resumen de la conferencia de prensa.

AMLO acudirá a homenaje en memoria de Miguel Barbosa



El Presidente informó que tras concluir la mañanera acudirá a Puebla para acudir al homenaje que se le rendirá al gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, quien murió este miércoles, además recordó su legado en la política y que a propuesta de él el cuarto informe de gobierno se volvió marcha, movilización a la que acudió, de acuerdo con el mandatario.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ confirmó que será a las 11 de la mañana cuando acuda a Puebla para realizar un homenaje a Barbosa pic.twitter.com/zTQFPg4Usc — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) December 14, 2022

AMLO insistirá en integración económica en América del Norte

El presidente López Obrador dijo que en la reunión que mantendrá con Joe Biden y Justin Trudeau planteará la necesidad de la integración económica para sustituir importaciones de otras regiones del mundo.

AMLO pide a Bad Bunny analizar ofrecer concierto gratuito

Tras los casos de boletos clonados para el concierto de Bad Bunny, AMLO pidió al cantante analizar la posibilidad de ofrecer un concierto gratuito en el Zócalo para que jóvenes que no pudieron entrar a sus conciertos, lo hagan.

El mandatario dijo que el gobierno está dispuesto a poner luces y sonido, pero dijo que quedaría de Bad Bunny ofrecer de forma gratuita.

“Le pido a Bad Bunny que considere la posibilidad de que venga a México al Zócalo, no le podemos pagar… nos encargamos del escenario y las luces, no tan espectaculares”.

#EnLaMañanera el presidente @lopezobrador_ aseguró que quiere que en un futuro #BadBunny se presente en el #Zócalo de la #CDMX, aunque sin pago de honorarios. pic.twitter.com/MRD4ZNKdYn — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) December 14, 2022

Profeco informará sobre problemática con boletos de Bad Bunny

El Presidente informó que el lunes la Profeco dará a conocer qué acciones se emprenderán por la problemática de los boletos clonados durante el concierto de Bad Bunny.

“Nos dio mucho sentimiento ver a jóvenes tristes que no pudieron entrar porque les clonaron sus boletos, les hicieron fraude, algunos llorando porque ahorraron durante mucho tiempo para poder comprarlo”.