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¿De qué trató la mañanera de AMLO? Resumen del 14 de diciembre

En la mañanera de AMLO, el Presidente recordó al gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, quien murió este martes; este es el resumen del 14 de diciembre.

Resumen mañanera de AMLO del 14 de diciembre de 2022

Escrito por: Azteca Noticias

Este 14 de diciembre, en la mañanera de AMLO se abordaron diversos temas, pero el Presidente inició la conferencia recordando a Miguel Barbosa, gobernador de Puebla, quien falleció este martes; este es el resumen de la conferencia de prensa.

AMLO acudirá a homenaje en memoria de Miguel Barbosa


El Presidente informó que tras concluir la mañanera acudirá a Puebla para acudir al homenaje que se le rendirá al gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, quien murió este miércoles, además recordó su legado en la política y que a propuesta de él el cuarto informe de gobierno se volvió marcha, movilización a la que acudió, de acuerdo con el mandatario.

AMLO insistirá en integración económica en América del Norte

El presidente López Obrador dijo que en la reunión que mantendrá con Joe Biden y Justin Trudeau planteará la necesidad de la integración económica para sustituir importaciones de otras regiones del mundo.

AMLO pide a Bad Bunny analizar ofrecer concierto gratuito

Tras los casos de boletos clonados para el concierto de Bad Bunny, AMLO pidió al cantante analizar la posibilidad de ofrecer un concierto gratuito en el Zócalo para que jóvenes que no pudieron entrar a sus conciertos, lo hagan.

El mandatario dijo que el gobierno está dispuesto a poner luces y sonido, pero dijo que quedaría de Bad Bunny ofrecer de forma gratuita.

“Le pido a Bad Bunny que considere la posibilidad de que venga a México al Zócalo, no le podemos pagar… nos encargamos del escenario y las luces, no tan espectaculares”.

Profeco informará sobre problemática con boletos de Bad Bunny

El Presidente informó que el lunes la Profeco dará a conocer qué acciones se emprenderán por la problemática de los boletos clonados durante el concierto de Bad Bunny.

“Nos dio mucho sentimiento ver a jóvenes tristes que no pudieron entrar porque les clonaron sus boletos, les hicieron fraude, algunos llorando porque ahorraron durante mucho tiempo para poder comprarlo”.