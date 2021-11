AMLO apoyará solo con su voto al candidato presidencial de Morena

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) adelantó que apoyará, solo con su voto, a quien gane la encuesta para convertirse en candidato presidencial de Morena rumbo a la elección de 2024.

“Si a mi me tocara participar yo diría, yo voy a estar con el que gane la encuesta y de una vez lo voy a decir, cuando se decida quién va a ser candidato presidencial de nuestro movimiento voy a apoyar al que gane la encuesta, hombre o mujer”, dijo el mandatario.

En conferencia mañanera desde Quintana Roo, mencionó que debido a su posición como presidente de México, su apoyo solamente se verá reflejado con su voto y no habrá ningún tipo de utilización de recursos públicos.

“Voy a apoyar solo con mi voto, porque no puedo utilizar los recursos públicos para beneficiar a ningún candidato presidencial y a ningún partido político, pero como ciudadano, apoyo al que gane la encuesta”, aseguró AMLO.

Estatutos de Morena contemplan la aplicación de encuestas

Durante su tradicional conferencia mañanera, AMLO fue cuestionado sobre una supuesta guerra sucia en Quintana Roo , entre los aspirantes de Morena a la gubernatura del estado.

“Acerca de las elecciones , son asuntos que tienen que ir resolviendo los partidos de acuerdo a sus estatutos, recuerdo que en Morena se contempla como posibilidad para elegir candidatos el que se apliquen encuestas”, puntualizó el jefe del ejecutivo.

En su opinión, las encuestas son “un buen método” porque funcionan como consultas ciudadanas, en las cuales el resultado depende de la gente, que “sabe quién es quién”.

También por eso no funciona lo de la guerra sucia, yo les recomendaría a quienes promueven guerras sucias que no lo hagan porque no les rinde, ese dinero que destinan a la propaganda no les ayuda.

A decir de AMLO, no se puede aspirar a ocupar un cargo si no se tiene autoridad moral, ya que quien se vale de “esas maniobras o hace politiquería, no es gente buena para el servicio público”.

López Obrador aseguró que no se puede menospreciar al pueblo porque es sabio, por eso consideró que las encuestas son importantes, ya que son los ciudadanos quienes deciden y no los políticos, que en gobiernos anteriores “querían resolverlo todo”.

Finalmente, AMLO precisó que desde hace muchos años Morena ha contado con el apoyo de la gente de Quintana Roo, motivo por el que no traicionará a los habitantes de esta entidad.