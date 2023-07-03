“Usted será quien me entregue la banda presidencial": Xóchitl Gálvez le contesta a AMLO

La senadora Xóchitl Gálvez le contestó al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), esto después de que afirmara que había "dedazo" en el proceso para elegir al candidato presidencial de Va por México.

"Señor presidente, usted dice que fulano o zutano me van a poner de candidata porque usted no puede concebir que una mujer fuerte y capaz pueda ganarse por sí misma una posición en la política", destacó la panista a través de un video en su cuenta de Twitter.

Posteriormente, dijo que la razón de que no cree esto es porque es un machista: "Las únicas mujeres que usted respeta es las que usted impone. Porque a los machos como usted les asusta una mujer independiente e inteligente". Asimismo, afirmó que en su vida nunca le han regalado nada.

Xóchitl Gálvez respondió a #AMLO luego de que el presidente asegurara en la mañanera que la oposición ya decidió que ella será su candidata presidencial.



📹 (vía @XochitlGalvez) pic.twitter.com/ASgv6wi5jV — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) July 3, 2023

Finalmente, le pidió al presidente AMLO que la respete, pues según ella, le entregará la banda presidencial cuando sea salga de su cargo como mandatario.

AMLO afirma que Xóchitl Gálvez será la candidata presidencial de Va por México

En la conferencia matutina de este lunes 3 de julio, el presidente AMLO dio a conocer que él tiene información que le llegó para afirmar que Xóchitl Gálvez será la candidata presidencial del bloque opositor, por lo que, aseguró, el proceso se trata de una simulación.

Posteriormente, dijo que esta sería la razón de por qué algunos que ya habían expresado sus deseos de llegar a la silla presidencial han declinado.

"Fue un proceso de consulta de los de arriba, quienes no dan la cara, pero quienes aportan el dinero para la guerra sucia, consulta también con los dueños de los medios, con los intelectuales”, aseveró.

#EnLaMañanera | Así dio a conocer el presidente @lopezobrador_ que Xóchitl Gálvez será la abanderada del PRI-PAN-PRD pic.twitter.com/tkhLnB3u4e — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) July 3, 2023

¿Quiénes se han bajado de la contienda de Va por México?

Tras el anuncio oficial de cómo sería el proceso de Va por México para elegir al Responsable Nacional para la Construcción del Frente Amplio por México, varios que habían expresado sus deseos de participar se bajaron.

La primera fue la panista Lilly Téllez; Claudia Ruiz Massieu, quien aseguraba que buscaría la presidencia, declinó también. Posteriormente, se sumaron a esta lista, el gobernador de Yucatán, Mauricio Vila; el senador Germán Matínez; el empresario Gustavo de Hoyos y Alejandro Murat, exgobernador de Oaxaca.