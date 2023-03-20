AMLO reprocha apoyo de EU a guerra de Ucrania pero falta de recursos para Centroamérica

Durante la conferencia matutina del Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), este reprochó que Estados Unidos haya destinado millones de dólares a la guerra de Ucrania, mientras que no ha dado apoyo a Centroamérica para resolver el tema de la migración.

“Ellos (Estados Unidos) han ofrecido 4 mil millones y no ha llegado el apoyo. (...) Lo digo de manera fraterna y cariñosa, pero destinaron 35 mil millones de dólares para la guerra de Ucrania”, reprochó AMLO.

AMLO reiteró la importancia de apoyar a Centroamérica en el tema de la migración, donde dejó en claro que Estados Unidos se comprometió a apoyar; sin embargo, esto aún no está hecho.

Sobre la reunión que tuvo AMLO con los congresistas de Estados Unidos dijo: "Ayer les decía yo a los legisladores que nosotros no tenemos muchos recursos, estamos destinando 100 millones de dólares para apoyar a Centroamérica para las comunidades más pobres", sentenció.

El presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo una plática con legisladores y funcionarios de Estados Unidos; en días anteriores ha rechazado el intervencionismo extranjero |Twitter @lopezobrador_

AMLO reitera importancia de programas sociales para disminuir la migración de Centroamérica

En ese sentido, reiteró que sin los programas de Sembrando vida o Jóvenes construyendo el futuro, en las comunidades de Guatemala, El Salvador, Honduras, no se podrían tener análisis o evaluaciones de que muchas personas que iban a migrar prefirieron quedarse.

AMLO asegura que tema de fentanilo no tiene que ver con la migración de Centroamérica

AMLO aseguró que la migración de Centroamérica no tiene que ver con el tema de fentanilo, pues ellos salen por necesidad para buscar trabajo.

"El tráfico de fentanilo es otra cosa; entra por los puertos que ahora ya hay más control que no había, por eso los puertos ya los maneja la Secretaría de Marina, las aduanas".

Aunado a ello, aseveró que el flujo de migrantes proveniente de Venezuela, Nicaragua y Ecuador va a la baja. Esto se debe, dijo, a la decisión del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, sobre dejar acceder a ciertas personas siempre y cuando cumplieran con algunos requisitos.

"Antes no había ninguna esperanza, solo la migración ilegal, vamos a decir. Ahora, si se hace un trámite, se tiene un familiar en Estados Unidos, ya se puede llegar a EU", mencionó.

Todo en conjunto, permitió la baja de la migración proveniente de Centroamérica, aseguró.