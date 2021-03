AMLO pide a Zaldívar investigar a juez que frenó ley eléctrica

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) dijo que enviará una carta al ministro Arturo Zaldívar, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con relación a la actuación de un juez que suspendió temporalmente la reforma eléctrica recién aprobada.

“Concedió una suspensión de manera veloz, se cumplió como pocas veces de que la justicia tiene que ser expedita. Hay quienes solicitan la suspensión, la protección de la justicia y tardan en ser atendidos, pero aquí fue vía rápida”, dijo el presidente López Obrador al iniciar su conferencia de prensa.

El presidente López Obrador reiteró que siempre será respetuoso de la autonomía del Poder Judicial y del juicio de amparo, pero “también en uso de nuestras facultades tenemos derecho a expresarnos”.

La carta que AMLO envió a Zaldívar dice:

Un día después de haberse publicado la reforma a la ley de la industria eléctrica el juez Juan Pablo Gómez Fierro, titular del juzgado segundo en materia administrativa especializado en competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones, concedió a un quejoso una suspensión por el amparo promovido en contra de esa nueva disposición.

Le solicito que el Consejo que usted preside determine e informe si a la autoridad judicial mencionada le correspondía o no aplicar de manera oficiosa la suspensión a quienes no lo solicitaron y si es de su competencia o no resolver sobre este caso. Si mi petición es legalmente procedente, solicito que el Consejo de la Judicatura lleve a cabo una investigación para esclarecer la actuación del juez Gómez Fierro en este episodio.





No omito manifestarle que alrededor de este asunto actúan empresas que tenían como modus operandi la corrupción y el influyentismo, con lo cual han afectado la economía de los mexicanos, en especial los más pobres”, aseguró AMLO en la carta.

El jueves pasado, el juez Juan Pablo Gómez Fierro concedió la suspensión provisional en dos amparos promovidos por empresas privadas de energías renovables.