AMLO dice que él es el destapador y el pueblo elige la corcholata

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) dijo que para el relevo del movimiento que encabeza no hay “tapados”, pues él es el “destapador” y su “corcholata” favorita será la que el pueblo decida de manera libre.

En su conferencia de prensa mañanera, realizada desde el estado de Tabasco, el mandatario federal aseguró que prácticamente está a punto de llegar a la mitad de su gobierno, pues lleva más de dos años seis meses en el poder, por lo que durante el tiempo que falta se dedicará a consolidar sus logros.

Ya llevo dos años seis meses y llevamos más de un año con pandemia y aun así, en una situación muy difícil, muy triste, estamos saliendo porque no nos desviamos, atendimos el problema de la pandemia, lo atendimos bien y llevamos a cabo el proceso de transformación, no nos detuvimos eso nos ha permitido avanzar

AMLO aseguró que a pesar de la pandemia, la gente no perdió la fe y que con todo y el sufrimiento “la gente tiene fe en el porvenir y eso es muy importante, lo que falta es consolidar lo que se ha avanzado, terminar obras y entregar la estafeta”.

En ese sentido, presidente AMLO dijo que le mantiene tranquilo que dentro de su movimiento hay hombres y mujeres que están listos para el relevo presidencial.

Otra cosa que me tiene tranquilo es que hay muchas mujeres y hombres para el relevo. Hay muchos, todos los que están en el gabinete, gobernadores, todos tienen posibilidad, dirigentes parlamentarios, todos, todos tienen posibilidad”.

AMLO insistió en que ya no hay candidatos “tapados” como en el pasado ya que ahora los nombres de quienes pueden aspirar son públicos.

“Ahora sí que ya no hay tapados, yo soy el destapador y mi corcholata favorita va a ser la del pueblo, esa es la regla, la gente va a decidir en su momento, en forma libre y democrática, quién va a representarnos en lo que corresponde al movimiento progresista, liberal con dimensión social, pero eso en su momento, es un equipo de trabajo”.

¿Gobernador de Tabasco podría ir al gabinete?

El mandatario fue cuestionado sobre la posibilidad de que el gobernador de Tabasco, Adán Augusto López, pudiera integrase a su gabinete, y respondió que la posibilidad existe porque se trata de un hombre trabajador, responsable, honesto, leal y con convicciones.





Tras señalar que mantiene una excelente relación con su paisano con el que se identifica esa decisión depende de él y del pueblo de Tabasco.

“Mi opinión es que a mi, me ayuda mucho el que Adán gobierne el estado, me da tranquilidad, me aligera la carga, son 32 entidades federativas y que puedo estar seguro de que se va a estar atendiendo la gente en un estado”.

Dijo que tendría un buen desempeño en donde se le requiera aunque puntualizó: “pero esta mejor aquí en la república del chocolate”.

