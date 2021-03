AMLO dice que sí existe el post covid, es como un huracán

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) recomendó a los tres funcionarios que están en cuarentena por Covid-19 recuperarse totalmente antes de retomar sus actividades, ya que el cuerpo tarda en recuperarse del coronavirus, porque la enfermedad es como un huracán.

Al ser cuestionado en la mañanera en Palacio Nacional sobre el estado de salud de Luis Cresencio Sandoval, Rafel Ojeda y Hugo López-Gatell, secretarios de la Defensa y de la Marina y el subsecretario de Salud, respectivamente, López Obrador dijo que afortunadamente los tres están bien, fuera de peligro, en la etapa de recuperación.

“Desde luego, todavía no llevan más de 10 días, creo que el general el martes, mañana o pasado, ya cumpliría 15 días. Están bien, yo celebro que estén bien y les mandamos un abrazo solidario”, dijo el jefe del Ejecutivo al responder a un reportero y aseguró que sí existe el post covid.

“No sé, yo les recomendaría que se esperen, porque sí existe lo del post covid… a mi cuando me dio el infarto, pensé que el estrés era una exquisitez pequeño burguesa, pero no, sí existe el estrés. Lo mismo puedo decir, sí existe el post covid, el cuerpo tarda en recuperarse, porque es como un huracán que pasa, entonces sí es importante si se puede, aún cuando ya no se tenga el virus, que haya recuperación.

El presidente López Obrador dijo que hay que atenderse a tiempo en cuanto se tengan los primeros síntomas de Covid-19, ya que si hay una gran diferencia entre ser tratados al principio.

Lo que hay que tener en cuenta, es que hay que atenderse a tiempo, eso es muy importante, no esperar. Ahí está la diferencia, si cuando inician los síntomas de inmediato hay atención, se tiene posibilidad de salir. Si se deja pasar, ya se puede complicar la enfermedad”, agregó AMLO.