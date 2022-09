AMLO agradece a diputados por aprobar Sedena tenga el control de la GN

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) reconoció el trabajo de los diputados que aprobaron la madrugada del sábado, la reforma para que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) tenga el control operativo y administrativo de la Guardia Nacional.

“Fue muy buena la aprobación en la Cámara de Diputados de esta Ley, le agradezco mucho a los legisladores en general porque ya se dio este primer paso”.

En la mañanera de hoy 05 de septiembre de 2022, AMLO aseguró que siempre ha sostenido que la alianzas se hacen con el pueblo, “no es algo de las cúpulas como era antes, y he sostenido que cada servidor público es responsable de sus actos y que no es de andar negociando pero la política no es un toma y daca”.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ reconoció el trabajo de los diputados que aprobaron que la Guardia Nacional pasará al Ejército pic.twitter.com/HkcaPavux4 — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) September 5, 2022

Reiteró que defiende la reforma para que la Guardia Nacional dependa del Ejército porque es algo que le “conviene al pueblo de México” y defendió que con la reforma no se militariza al país.

“Estamos poniendo por delante el interés de los mexicanos esto no tiene que ver con itereses partidistas, con grupos, facciones, sectas, cacicazgos esto tiene que ver con lo que más conviene a los mexicanos en un tema tan importante como la seguridad”.

En Palacio Nacional, AMLO criticó a los diputados de oposición por no dejar de lado las diferencias y centrarse en el tema de la seguridad de los mexicanos.

“Si fuesen responsables los conservadores, deberían estar apartando en las diferencias, y darle un trato especial, a seguridad. ¿Cómo se va a partidizar el asunto de la seguridad?”.

AMLO asegura que busca que la Guardia Nacional no se corrompa como la Policía Federal

En la mañanera el presidente López Obrador apovecho para mandar un mensaje a sus opositores.

“Son muy limitados, muy dominados por intereses facciosos, no se les puede llamar hombres o mujeres, hombres de Estado, mucho menos de nación”.

Aseguró que la Guardia Nacional está prácticamente consolidada, tiene un 70% de aprobación, “Nosotros no queremos un Estado autoritario”. Dijo que busca que la Guardia Nacional no se corrompa como la Policía Federal”.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ respondió a senadores de PAN y PRD que manifestaron su desacuerdo con la minuta que llegará a esa cámara y que establece la incorporación de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional pic.twitter.com/4vR5Eij5QF — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) September 5, 2022

El presidente respondió a senadores de oposición que manifestaron su desacuerdo con la minuta que llegará a esa cámara y que establece la incorporación de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional.

“Si los senadores deciden que no van a votar porque se militariza (...) el país ya nosotros cumplimos(...) “Deberían de estar apartando en el debate las diferencias y darle un trato especial a seguridad”.